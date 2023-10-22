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В сети показали момент попадания российской ракеты в терминал "Новой почты"

22 октября 2023 13:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В сети показали момент попадания российской ракеты в терминал "Новой почты"
Работники "Новой почты" во время ракетного удара по терминалу в Харьковской области. Фото: скриншот с видео соцсетей
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты 21 октября нанесли ракетный удар по терминалу "Новой почты" в Харьковской области, в результате этого погибли шесть работников предприятия. В сети появились видео с камер наблюдения, на которых можно увидеть моменты попадания российской ракеты.

Видео появилось в телеграмм-каналах.

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Момент атаки

На первом видео видно, как ракета армии РФ попала в терминал. После чего произошел мощный взрыв.

На следующем уже видно попадание ракеты изнутри терминала "Новой почты".

Что известно

Вечером, 21 октября, российские захватчики нанесли ракетный удар по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. Известно о 6 погибших и 16 пострадавших людях.

В ГСЧС показали, как проходила ликвидация последствий вражеского ракетного удара.

Напомним, украинская компания по доставке "Новая почта" объявила траур сегодня, 22 октября, по погибшим работникам.

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