Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В одном из городов Харьковщины депутаты снова отказались сменить советское название arrow

В одном из городов Харьковщины депутаты снова отказались сменить советское название

16 декабря 2023 18:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В одном из городов Харьковщины депутаты снова отказались сменить советское название
Заседание депутатов Первомайского городского совета. Фото: Думка
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Депутаты Первомайского городского совета Харьковской области в очередной раз отказались переименовывать город. В заседании приняло участие только 14 народных избранников.

Об этом сообщил городской совет, передает "Думка".

Читайте также:
нардепы
Депутаты на заседании. Фото: Думка

Почему не проходит решение по переименованию

По данным мэрии, внеочередная сессия прошла 14 декабря.

"Это уже критическое количество. Если один голосует против, то решение не проходит. Один голос является блокирующим. И такая ситуация всегда приводит к долгим, трудным решениям, но радует гостей, которые впервые приходят на сессию и получают бесплатный сеанс смехотерапии", — сказано в сообщении.

В общей сложности пятеро депутатов не поддержали решение о переименовании города.

депутаты
Заседание депутатов Первомайского городского совета. Фото: Думка

Другие проваленные голосования

Кроме того, избранники "нашли коррупционную составляющую в решении нового строительства защитного сооружения на территории лицея №3".

"Проект, по которому уже выделено 1,5 млн грн из государственного бюджета на изготовление проектно-сметной документации. На прошлой сессии выделили 10% на софинансирование этих работ (150 тыс. грн). И теперь депутаты должны запланировать 145 тыс. грн на экспертизу уже готового проекта", — рассказали в мэрии.

депутаты
Заседание Первомайского городского совета. Фото: Думка

Впрочем, это далеко не единственная проблема, возникшая из-за неэффективной работы нардепов. Также не приняли программу энергосбережения и инвестиционную программу коммунального предприятия "Теплосети".

Следующая сессия запланирована на 22 декабря.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области предлагают декоммунизировать поселок Чкаловское, названный в честь советского летчика. Одним из предложенных вариантов нового названия является Чикаго.

Напоминаем, что в Харьковской области переименуют сразу шесть населенных пунктов Богодуховского района. Соответствующее решение в скором времени планирует принять Харьковский областной совет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Актуальное по теме