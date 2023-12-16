В одном из городов Харьковщины депутаты снова отказались сменить советское название

Заседание депутатов Первомайского городского совета. Фото: Думка

Депутаты Первомайского городского совета Харьковской области в очередной раз отказались переименовывать город. В заседании приняло участие только 14 народных избранников.

Об этом сообщил городской совет, передает "Думка".

Читайте также:

Депутаты на заседании. Фото: Думка

Почему не проходит решение по переименованию

По данным мэрии, внеочередная сессия прошла 14 декабря.

"Это уже критическое количество. Если один голосует против, то решение не проходит. Один голос является блокирующим. И такая ситуация всегда приводит к долгим, трудным решениям, но радует гостей, которые впервые приходят на сессию и получают бесплатный сеанс смехотерапии", — сказано в сообщении.

В общей сложности пятеро депутатов не поддержали решение о переименовании города.

Заседание депутатов Первомайского городского совета. Фото: Думка

Другие проваленные голосования

Кроме того, избранники "нашли коррупционную составляющую в решении нового строительства защитного сооружения на территории лицея №3".

"Проект, по которому уже выделено 1,5 млн грн из государственного бюджета на изготовление проектно-сметной документации. На прошлой сессии выделили 10% на софинансирование этих работ (150 тыс. грн). И теперь депутаты должны запланировать 145 тыс. грн на экспертизу уже готового проекта", — рассказали в мэрии.

Заседание Первомайского городского совета. Фото: Думка

Впрочем, это далеко не единственная проблема, возникшая из-за неэффективной работы нардепов. Также не приняли программу энергосбережения и инвестиционную программу коммунального предприятия "Теплосети".

Следующая сессия запланирована на 22 декабря.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области предлагают декоммунизировать поселок Чкаловское, названный в честь советского летчика. Одним из предложенных вариантов нового названия является Чикаго.

Напоминаем, что в Харьковской области переименуют сразу шесть населенных пунктов Богодуховского района. Соответствующее решение в скором времени планирует принять Харьковский областной совет.