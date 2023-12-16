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В одному з міст Харківщини депутати знову відмовилися змінити радянську назву

16 грудня 2023 18:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В одному з міст Харківщини депутати знову відмовилися змінити радянську назву
Засідання депутатів Первомайської міської ради. Фото: Думка
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Депутати Первомайської міської ради Харківської області вчергове відмовилися перейменовувати місто. В засіданні взяло участь лише 14 народних обранців.

Про це повідомила міська рада, передає "Думка".

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Депутати на засіданні. Фото: Думка

Чому не проходить рішення по перейменуванню

За даними мерії, позачергова сесія відбулася 14 грудня.

"Це вже критична кількість. Якщо один голосує проти, то рішення не проходить. Один голос є блокуючим. І така ситуація завжди призводить до довгих, важких рішень, але тішить гостей, які вперше приходять на сесію та отримують безкоштовний сеанс сміхотерапії", — сказано в повідомленні.

Загалом п’ятеро депутатів не підтримали рішення щодо перейменування міста.

депутати
Засідання депутатів Первомайської міської ради. Фото: Думка

Інші провалені голосування

Крім того, обранці "знайшли корупційну складову в рішенні щодо нового будівництва захисної споруди на території ліцею №3".

"Проєкт, за яким вже виділено 1,5 млн грн з державного бюджету на виготовлення проєктно-кошторисної документації. На минулій сесії виділили 10% на співфінансування цих робіт (150 тис. грн). І тепер депутати мали запланувати 145 тис. грн на експертизу вже готового проєкту", — розповіли в мерії.

депутати
Засідання Первомайської міської ради. Фото: Думка

Втім, це далеко не єдина проблема, яка виникла через неефективну роботу нардепів. Також не ухвалили програму енергоощадження та інвестиційну програму комунального підприємства "Тепломережі".

Наступна сесія запланована на 22 грудня.

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області пропонують декомунізувати селище Чкаловське, назване на честь радянського льотчика. Одним із запропонованих варіантів нової назви є Чикаго.

Нагадуємо, що на Харківщині перейменують одразу шість населених пунктів Богодухівського району. Відповідне рішення незабаром планує ухвалити Харківська обласна рада.

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