В ООН подтвердили, что Россия обстреливала Харьков ракетами из КНДР
Российские захватчики, обстрелявшие Харьков 2 января 2024, выпустили по городу северокорейскую баллистическую ракету серии Hwasong-11. Это подтвердили три наблюдателя Организации Объединенных Наций.
Об этом пишет Reuters и The Guardian.
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"Обломки ракеты, найденные в Харькове 2 января 2024 года, произошли от ракеты КНДР серии Хвасон-11. Это нарушение эмбарго на поставку оружия в Северную Корею", — говорится в сообщении, указывая на использование Россией иностранного оружия.
Ознакомившись с траекторией движения северокорейской ракеты, наблюдатели ООН пришли к выводу, что вооружение было запущено с територии РФ. Это в свою очередь означает, что Кремль закупает оружие у КНДР.
"Информация о траектории, предоставленная украинскими властями, указывает на то, что она была запущена в пределах территории Российской Федерации. Такое местонахождение, если ракета находилась под контролем российских сил, вероятно, указывает на то, что она была приобретена гражданами Российской Федерации", — говорится в отчете ООН.
К слову, КНДР находится под санкциями ООН из-за изготовления баллистических ракет и ядерной программы еще с 2006 года.
Напомним, вечером 29 апреля раздались взрывы в Харькове.
Впоследствии стало известно, что враг нанес удары по Киевскому району города. По предварительной информации, враг запустил КАБы.
Позже в прокуратуре показали последствия обстрелов.
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