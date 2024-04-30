В ООН подтвердили, что Россия обстреливала Харьков ракетами из КНДР

Последствия обстрелов Харькова. Фото архивное: ГСЧС

Российские захватчики, обстрелявшие Харьков 2 января 2024, выпустили по городу северокорейскую баллистическую ракету серии Hwasong-11. Это подтвердили три наблюдателя Организации Объединенных Наций.

Об этом пишет Reuters и The Guardian.

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"Обломки ракеты, найденные в Харькове 2 января 2024 года, произошли от ракеты КНДР серии Хвасон-11. Это нарушение эмбарго на поставку оружия в Северную Корею", — говорится в сообщении, указывая на использование Россией иностранного оружия.

Ознакомившись с траекторией движения северокорейской ракеты, наблюдатели ООН пришли к выводу, что вооружение было запущено с територии РФ. Это в свою очередь означает, что Кремль закупает оружие у КНДР.

"Информация о траектории, предоставленная украинскими властями, указывает на то, что она была запущена в пределах территории Российской Федерации. Такое местонахождение, если ракета находилась под контролем российских сил, вероятно, указывает на то, что она была приобретена гражданами Российской Федерации", — говорится в отчете ООН.

К слову, КНДР находится под санкциями ООН из-за изготовления баллистических ракет и ядерной программы еще с 2006 года.

Напомним, вечером 29 апреля раздались взрывы в Харькове.

Впоследствии стало известно, что враг нанес удары по Киевскому району города. По предварительной информации, враг запустил КАБы.

Позже в прокуратуре показали последствия обстрелов.