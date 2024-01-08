В Укрзалізниці отреагировали на обстрел оккупантами "Детской железной дороги" в Харькове

Платформа "Детской железной дороги" близ харьковского парка им. М. Горького. Фото: иллюстративный: оф. сайт Малой ЮЖД

В Укрзалізниці отреагировали на ракетные обстрелы Харькова сегодня утром, 8 января. Тогда, во время бомбежек, пострадало здание Детской железной дороги "Малая ЮЖД".

Об этом перевозчик заявил в своем официальном заявлении в соцсетях.

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"Обстрел россиянами детской железной дороги в Харькове лишний раз напоминает, с кем мы воюем. Сегодня в Харькове в результате утренних обстрелов получили повреждения здание Малой Южной", — резюмируют в Укрзалізниці.

Также там подчеркнули, что к счастью никто из работников и детей не пострадал.

Сообщение Укрзалізниці. Источник: Telegram

"Продолжаются восстановительные работы и Детская ЮЖД в Харькове обязательно вернется, а дипломатические рейсы продолжают везти в Украину союзников, чтобы те наглядно видели, кого считает своей целью враг", — подчеркнули в пресс-службе Укрзалізниці.

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Напомним, что сегодня Россия утром нанесла ракетный удар по Харькову. Мэр города Игорь Терехов заявил, что были прилеты в промышленной части города, а также, что в результате атаки пострадала одна женщина, с которой работают медики.