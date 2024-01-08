В Укрзалізниці відреагували на обстріл окупантами "Дитячої залізниці" у Харкові
В Укрзалізниці відреагували на ракетний обстріл Харкова сьогодні вранці, 8 січня. Тоді, під час бомбардувань, постраждала будівля Дитячої залізниці "Мала Південна".
Про це перевізник заявив у своїй офіційній заяві у соцмережах.
Росія обстріляла "Дитячу залізницю у Харкові"
"Обстріл росіянами дитячої залізниці у Харкові зайвий раз нагадує, з ким ми воюємо. Сьогодні у Харкові внаслідок ранкових обстрілів зазнала пошкоджень будівля Малої Південної", — резюмують в Укрзалізниці.
Також там наголосили, що на щастя ніхто з працівників та дітей не постраждав.
"Тривають відновлювальні роботи й дитяча залізниця у Харкові обов'язково повернеться, а дипломатичні рейси продовжують везти до України союзників, щоб ті наочно бачили, кого вважає своєю ціллю ворог", — наголосили в пресслужбі Укрзалізниці.
⠀
Нагадаємо, що сьогодні Росія вранці завдала ракетного удару по Харкову. Мер міста Ігор Терехов, заявив, що були прильоти в промисловій частині міста, а також, що внаслідок атаки постраждала одна жінка, з якою працюють медики.
Читайте Новини.LIVE!