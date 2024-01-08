В Укрзалізниці відреагували на обстріл окупантами "Дитячої залізниці" у Харкові

Платформа "Дитячої залізниці" поблизу харківського парку ім. М. Горького. Фото: ілюстративне: оф. сайт Мала Південна залізниця

В Укрзалізниці відреагували на ракетний обстріл Харкова сьогодні вранці, 8 січня. Тоді, під час бомбардувань, постраждала будівля Дитячої залізниці "Мала Південна".

Про це перевізник заявив у своїй офіційній заяві у соцмережах.

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"Обстріл росіянами дитячої залізниці у Харкові зайвий раз нагадує, з ким ми воюємо. Сьогодні у Харкові внаслідок ранкових обстрілів зазнала пошкоджень будівля Малої Південної", — резюмують в Укрзалізниці.

Також там наголосили, що на щастя ніхто з працівників та дітей не постраждав.

Допис Укрзалізниці. Джерело: Telegram

"Тривають відновлювальні роботи й дитяча залізниця у Харкові обов'язково повернеться, а дипломатичні рейси продовжують везти до України союзників, щоб ті наочно бачили, кого вважає своєю ціллю ворог", — наголосили в пресслужбі Укрзалізниці.

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Нагадаємо, що сьогодні Росія вранці завдала ракетного удару по Харкову. Мер міста Ігор Терехов, заявив, що були прильоти в промисловій частині міста, а також, що внаслідок атаки постраждала одна жінка, з якою працюють медики.