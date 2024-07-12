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В ВСУ заявили, что Россия наращивает силы на Харьковском направлении

12 июля 2024 16:23
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Россия перебрасывает силы в Харьковскую область — детали
Российские солдаты в Украине. Фото: росСМИ
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В ВСУ заявили, что армия России опрокидывает подкрепление в Харьковскую область. Там подчеркнули, что это связано с пополнением личного состава одного из подразделений, понесшего огромные потери во время боев.

Об этом заявил офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Владислав Литвин в эфире телеканала "Мы-Украина" в пятницу, 12 июля.

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По его словам, враг усиливает 155 бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, понесшую колоссальные потери на том направлении.

"Это показатель того, что они не хотят терять позиции, которые заняли. Они там сейчас улучшают свои инженерно-фортификационные сооружения, и проводят небольшие ротационные действия внутри своих подразделений, которые уже исчерпали свой и морально-психологический, и физический ресурсы", — говорит военный.

Литвин добавил, что агрессивно мотивированных бойцов врага украинские силы еще не встречали на этом направлении, но ВСУ "готовы встречать любого врага".

"Мы не наблюдали у них мотивации. Скорее это был страх перед неисполнением приказа командования. Если мы справились с их предшественниками, уверенно встретим и их пополнение", — сказал военнослужащий.

Напомним, ранее армия России планировала прорваться в направлении поселка городского типа Боровая в Харьковской области, однако маневр не увенчался успехом.

Также глава МВД Игорь Клименко проводил совещание в Золочеве Харьковской области, где обсудил вопросы противодействия вражеским авиаударам и отражение потенциального продвижения вражеских ДРГ.

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