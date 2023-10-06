"Убит ребенок и более 20 раненых": Зеленский отреагировал на утренний обстрел Харькова

Последствия обстрела Харькова 6 октября. Фото: Алексей Кулеба

Утром, 6 октября армия России атаковала Харьков, есть погибший ребенок и много раненых. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел города.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Обстрел Харькова 6 октября

Зеленский сообщил, что в результате утреннего обстрела Харькова погиб 10-летний ребенок. Также есть более 20 раненых.

"Пострадавшим предоставляется всесторонняя поддержка и помощь. Операция по спасению все еще в процессе. Сердечно благодарю каждого, кто поддерживает наших людей в этот тяжелый момент", — сказал Зеленский.

Напомним, что сегодня утром, 6 октября, российские оккупанты принялись обстреливать Харьков. Гремели взрывы, есть удар по центру города.

Вскоре начала появляться информация про пострадавших, а мэр Харькова Игорь Терехов указал, что из-под завалов достали тело ребенка.

Также известно, что прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны и показала последствия обстрела города.