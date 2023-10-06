"Вбита дитина та понад 20 поранених": Зеленський відреагував на ранковий обстріл Харкова

Наслідки обстрілу Харкова 6 жовтня. Фото: Олексій Кулеба

Вранці, 6 жовтня, армія Росії атакувала Харків, є загибла дитина і багато поранених. Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл міста.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Обстріл Харкова 6 жовтня

Зеленський повідомив, що внаслідок ранкового обстрілу Харкова загинула 10-річна дитина. Також є понад 20 поранених.

"Постраждалим надається всебічна підтримка та допомога. Операція з порятунку все ще в процесі. Сердечно дякую кожному, хто підтримує наших людей у цей тяжкий момент", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 6 жовтня, російські окупанти почали обстрілювати Харків . Гриміли вибухи, є удар по центру міста.

Незабаром почала з'являтись інформація про постраждалих, а мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що з-під завалів дістали тіло дитини.

Також відомо, що прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни та показала наслідки обстрілу міста.