"Вбита дитина та понад 20 поранених": Зеленський відреагував на ранковий обстріл Харкова
Вранці, 6 жовтня, армія Росії атакувала Харків, є загибла дитина і багато поранених. Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл міста.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Обстріл Харкова 6 жовтня
Зеленський повідомив, що внаслідок ранкового обстрілу Харкова загинула 10-річна дитина. Також є понад 20 поранених.
"Постраждалим надається всебічна підтримка та допомога. Операція з порятунку все ще в процесі. Сердечно дякую кожному, хто підтримує наших людей у цей тяжкий момент", — сказав Зеленський.
Нагадаємо, що сьогодні вранці, 6 жовтня, російські окупанти почали обстрілювати Харків . Гриміли вибухи, є удар по центру міста.
Незабаром почала з'являтись інформація про постраждалих, а мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що з-під завалів дістали тіло дитини.
Також відомо, що прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни та показала наслідки обстрілу міста.