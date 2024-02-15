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Вибухи на Харківщині — авіаудар по селу Чорне забрав життя трьох мешканців

15 лютого 2024 23:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Вибухи на Харківщині — авіаудар по селу Чорне забрав життя трьох мешканців
Пожежа в Чорному. Фото: Telegram Олега Синєгубова
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Кількість жертв в результаті російського авіаудару по селу Чорне у Куп'янському районі Харківській області збільшилася. У важкому стані шпиталізовано ще двох людей.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов

Скільки людей постраждало внаслідок авіаудару по Харківщині

Вибухи на Харківщині — авіаудар по селу Чорне забрав життя трьох мешканців
Пожежа в Чорному. Джерело: Telegram Олега Синєгубова

"Станом на зараз внаслідок влучань ворожих КАБів у селі Чорне Купʼянського району троє загиблих: 58-річна жінка та 56-річний чоловік. Дані загиблої дівчини встановлюються", — резюмує очільник ХОДА.

Вибухи на Харківщині — авіаудар по селу Чорне забрав життя трьох мешканців
Автомобіль, в якому загинула родина. Джерело: Telegram Олега Синєгубова

За його словами, також важких поранень зазнали 54-річна жінка та 53-річний чоловік. Їх обох шпиталізовано у важкому стані.

Вибухи на Харківщині — авіаудар по селу Чорне забрав життя трьох мешканців
Наслідки обстрілу Чорного. Джерело: Telegram Олега Синєгубова

Нагадаємо, сьогодні російська тактична авіація завдала авіаудару по Вільхуватській громаді Харківської області за допомогою керованих авіабомб КАБ-250, внаслідок чого загинула родина.

Додамо, сьогодні армія Росії вдарила по Чугуєву, внаслідок чого виявили щонайменше одного загиблого.

вибух
Україна
Харківська область
обстріли
Олег Синєгубов

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