Вибухи на Харківщині — авіаудар по селу Чорне забрав життя трьох мешканців
Кількість жертв в результаті російського авіаудару по селу Чорне у Куп'янському районі Харківській області збільшилася. У важкому стані шпиталізовано ще двох людей.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Скільки людей постраждало внаслідок авіаудару по Харківщині
"Станом на зараз внаслідок влучань ворожих КАБів у селі Чорне Купʼянського району троє загиблих: 58-річна жінка та 56-річний чоловік. Дані загиблої дівчини встановлюються", — резюмує очільник ХОДА.
За його словами, також важких поранень зазнали 54-річна жінка та 53-річний чоловік. Їх обох шпиталізовано у важкому стані.
Нагадаємо, сьогодні російська тактична авіація завдала авіаудару по Вільхуватській громаді Харківської області за допомогою керованих авіабомб КАБ-250, внаслідок чого загинула родина.
Додамо, сьогодні армія Росії вдарила по Чугуєву, внаслідок чого виявили щонайменше одного загиблого.
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