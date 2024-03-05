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Взрывы на Харьковщине звучали в 17 населенных пунктах — в ОВА рассказали о последствиях

5 марта 2024 10:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Взрывы на Харьковщине звучали в 17 населенных пунктах — в ОВА рассказали о последствиях
Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Telegram/Олег Синегубов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские оккупанты обстреливали Харьковскую область из артиллерии и минометов. По состоянию на утро вторника, 5 марта, ударов врага подверглись 17 населенных пунктов.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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От ударов россиян пострадали следующие населенные пункты: Казачья Лопань, Красное, Нескучное, Варваровка, Нестерное, Колодязное, Кисловка, Митрофановка, Петропавловка и другие.

  • В 00:25 в Волчанске было повреждено восемь частных домов, хозяйственные постройки, автомобиль. Обошлось без пострадавших.
  • Вчера в 19:20 в Купянске в результате обстрела горел гараж в частном домовладении.
  • Вчера в 18:00 враг обстрелял Сеньково Купянский район. Там был ранен 49-летний водитель "скорой".
  • Вчера в 16:00 в селе Московка Купянского района из-за вражеского обстрела был поврежден частный дом.
  • Вчера в 12.30 РФ с помощью минометов обстреляла с. Басово Богодуховского района. При ударах были значительно повреждены хозяйственные постройки, админздания и энергосети местного сельхозпредприятия. Пострадавших нет.
  • Вчера в 11:00 враг обстрелял с. Ивашки Богодуховского района при разгрузке гуманитарной помощи. Там был поврежден двухэтажный многоквартирный дом.
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Скриншот сообщения Синегубова
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Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, 3 марта враг обстрелял деревню Петропавловку Харьковской области. В результате получил ранение гражданский мужчина.

Также мы писали, что ночью 2 марта россияне атаковали Харьков. Для очередного обстрела оккупанты использовали беспилотники типа Shahed.

Харьков
обстрелы
оккупанты
Олег Синегубов
война в Украине

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