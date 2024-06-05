В Харьковской области из-за обстрелов горели три общины — детали от ГСЧС

Взрывы в Харьковской области — в трех районах вспыхнули пожары
В Харьковской области во вторник, 4 июня россияне нанесли массированные обстрелы по лесополосам и жилым массивам населенных пунктов на границе с Россией. В результате обстрелов вспыхнули пожары в трех общинах области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Харьковской области.
В трех районах Харьковской области возникли пожары
По словам спасателей, в результате обстрелов врага повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и транспортные средства в трех районах области, вспыхнули четыре пожара.
В Юрченково Волчанской общины горели жилой дом, хозяйственная постройка и гараж. Огонь охватил 250 кв.
В Старосалтовской общине горела хвойная подстилка на общей площади около девяти гектаров.
Также в Чугуевском районе вспыхнула лесополоса и две улицы населённых пунктов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Напомним, ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в оккупированной части Волчанская армия России создала фильтрационный лагерь.
В свою очередь, в Генштабе ВСУ сообщили, что в Харьковской области с начала вторника, 4 июня, армия России не проводила активных наступательных действий.
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