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Взрывы в Харьковской области — в трех районах вспыхнули пожары

5 июня 2024 10:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Харьковской области из-за обстрелов горели три общины — детали от ГСЧС
Спасатель ГСЧС тушит пожар. Фото: ГСЧС Харьковской области
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Харьковской области во вторник, 4 июня россияне нанесли массированные обстрелы по лесополосам и жилым массивам населенных пунктов на границе с Россией. В результате обстрелов вспыхнули пожары в трех общинах области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Харьковской области.

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По словам спасателей, в результате обстрелов врага повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и транспортные средства в трех районах области, вспыхнули четыре пожара.

пожар волчанск
Последствия пожара в Юрченково. Источник: ГСЧС Харьковской области

В Юрченково Волчанской общины горели жилой дом, хозяйственная постройка и гараж. Огонь охватил 250 кв.

В Старосалтовской общине горела хвойная подстилка на общей площади около девяти гектаров.

пожар старый салтов
Тушение пожара в Чуговском районе. Источник: ГСЧС Харьковской области

Также в Чугуевском районе вспыхнула лесополоса и две улицы населённых пунктов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним, ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в оккупированной части Волчанская армия России создала фильтрационный лагерь.

В свою очередь, в Генштабе ВСУ сообщили, что в Харьковской области с начала вторника, 4 июня, армия России не проводила активных наступательных действий.

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