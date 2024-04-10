Взрывы в Волчанске — оккупанты ранили двух мужчин
Российские оккупанты в среду, 10 марта, обстреляли город Волчанск Харьковской области. Враг ранил двух гражданских 54-летних мужчин.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Российский обстрел Волчанска
Атаки оккупантов произошли в период с 12:20 по 14:15.
"Ранены двое гражданских 54-летних мужчин. Один из них — технический работник медучреждения, куда и попали россияне", — рассказал Синегубов.
По его словам, здание больницы разрушено. Мужчин доставили в больницу.
Напомним, 10 апреля российская армия обстреляла село Липцы Харьковской области, приведя к гибели трех мирных жителей. Сообщается также о двух раненых.
Также оккупанты утром 10 апреля запустили на Харьковскую область управляемые авиабомбы. В регионе и Харькове объявляли воздушную тревогу.
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