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Взрывы в Волчанске — оккупанты ранили двух мужчин

10 апреля 2024 22:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрывы в Волчанске — оккупанты ранили двух мужчин
Последствия обстрела Волчанска. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в среду, 10 марта, обстреляли город Волчанск Харьковской области. Враг ранил двух гражданских 54-летних мужчин.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Атаки оккупантов произошли в период с 12:20 по 14:15.

"Ранены двое гражданских 54-летних мужчин. Один из них — технический работник медучреждения, куда и попали россияне", — рассказал Синегубов.

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Последствия обстрела Волчанска. Фото: t.me/synegubov

По его словам, здание больницы разрушено. Мужчин доставили в больницу.

Напомним, 10 апреля российская армия обстреляла село Липцы Харьковской области, приведя к гибели трех мирных жителей. Сообщается также о двух раненых.

Также оккупанты утром 10 апреля запустили на Харьковскую область управляемые авиабомбы. В регионе и Харькове объявляли воздушную тревогу.

война
Харьков
взрыв
Украина
Харьковская область
обстрелы
оккупанты

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