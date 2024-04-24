Отключение света в Харькове и области — обновленные графики
Харьковская областная военная администрация обнародовала новые графики отключения электроэнергии в Харькове и области. Так, в течение 25-28 апреля свет будут выключать как минимум на три часа.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в среду, 24 апреля.
Графики отключения света в Харькове и области 25-28 апреля
Синегубов рассказал, что в Харькове и области свет будут выключать каждый день согласно расписанию для 12 групп потребителей.
"Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов", — говорится в сообщении.
Ознакомиться с графиками отключений можно по ссылке. Там указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в который промежуток времени света не будет.
Напомним, в результате российских обстрелов более 240 тысяч жителей Харьковской области остались без электроэнергии.
Из-за постоянного террора россиян в Харькове пока нестабильна ситуация с электроэнергией. Поэтому в городе возможны отключения света не по графику из-за перегрузки энергетической системы.
Также известно, что в Харьков доставят приобретенные газотурбинные электростанции для улучшения ситуации с дефицитом электроэнергии.
Читайте Новини.LIVE!