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Отключение света в Харькове и области — обновленные графики

24 апреля 2024 16:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Отключение света в Харькове и области — обновленные графики
Вид на обесточенный Харьков. Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Харьковская областная военная администрация обнародовала новые графики отключения электроэнергии в Харькове и области. Так, в течение 25-28 апреля свет будут выключать как минимум на три часа.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в среду, 24 апреля.

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Синегубов рассказал, что в Харькове и области свет будут выключать каждый день согласно расписанию для 12 групп потребителей.

"Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов", — говорится в сообщении.

Ознакомиться с графиками отключений можно по ссылке. Там указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в который промежуток времени света не будет.

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Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, в результате российских обстрелов более 240 тысяч жителей Харьковской области остались без электроэнергии.

Из-за постоянного террора россиян в Харькове пока нестабильна ситуация с электроэнергией. Поэтому в городе возможны отключения света не по графику из-за перегрузки энергетической системы.

Также известно, что в Харьков доставят приобретенные газотурбинные электростанции для улучшения ситуации с дефицитом электроэнергии.

Харьков
электроэнергия
Харьковская область
Олег Синегубов
отключения света
свет

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