Отключение света в Харькове и области — обновленные графики

Вид на обесточенный Харьков. Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

Харьковская областная военная администрация обнародовала новые графики отключения электроэнергии в Харькове и области. Так, в течение 25-28 апреля свет будут выключать как минимум на три часа.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в среду, 24 апреля.

Читайте также:

Графики отключения света в Харькове и области 25-28 апреля

Синегубов рассказал, что в Харькове и области свет будут выключать каждый день согласно расписанию для 12 групп потребителей.

"Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов", — говорится в сообщении.

Ознакомиться с графиками отключений можно по ссылке. Там указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в который промежуток времени света не будет.

Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, в результате российских обстрелов более 240 тысяч жителей Харьковской области остались без электроэнергии.

Из-за постоянного террора россиян в Харькове пока нестабильна ситуация с электроэнергией. Поэтому в городе возможны отключения света не по графику из-за перегрузки энергетической системы.

Также известно, что в Харьков доставят приобретенные газотурбинные электростанции для улучшения ситуации с дефицитом электроэнергии.