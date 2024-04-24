Відключення світла в Харкові та області — оновлені графіки
Харківська обласна військова адміністрація оприлюднила нові графіки відключень електроенергії у Харкові та області. Так, протягом 25-28 квітня світло вимикатимуть щонайменше на три години.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram в середу, 24 квітня.
Графіки відключення світла у Харкові та області 25-28 квітня
Синєгубов розповів, що у Харкові та області світло вимикатимуть щодня згідно з розкладом для 12 груп споживачів.
"Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів", — йдеться у повідомленні.
Ознайомитися з графіками відключень можна за посиланням. Там вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла.
Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів понад 240 тисяч мешканців Харківської області залишилися без електроенергії.
Через постійний терор росіян у Харкові наразі нестабільна ситуація з електроенергією. Тому у місті можливі вимкнення світла не за графіком через перевантаження енергетичної системи.
Також відомо, що до Харкова доставлять придбані газотурбінні електростанції для поліпшення ситуації із дефіцитом електроенергії.
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