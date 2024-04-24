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Відключення світла в Харкові та області — оновлені графіки

24 квітня 2024 16:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Відключення світла в Харкові та області — оновлені графіки
Вигляд на знеструмлений Харків. Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Харківська обласна військова адміністрація оприлюднила нові графіки відключень електроенергії у Харкові та області. Так, протягом 25-28 квітня світло вимикатимуть щонайменше на три години.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram в середу, 24 квітня. 

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Синєгубов розповів, що у Харкові та області світло вимикатимуть щодня згідно з розкладом для 12 груп споживачів. 

"Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів", — йдеться у повідомленні. 

Ознайомитися з графіками відключень можна за посиланням. Там вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла. 

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Скриншот допису Синєгубова 

Нагадаємо,  внаслідок російських обстрілів понад 240 тисяч мешканців Харківської області залишилися без електроенергії

Через постійний терор росіян у Харкові наразі нестабільна ситуація з електроенергією. Тому у місті можливі вимкнення світла не за графіком через перевантаження енергетичної системи.

Також відомо, що до Харкова доставлять придбані газотурбінні електростанції для поліпшення ситуації із дефіцитом електроенергії. 

Харків
електроенергія
Харківська область
Олег Синєгубов
відключення світла
світло

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