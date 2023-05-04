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Разоблачили экс-полицейского из Купянска, который сдавал местных военных и работников СБУ

4 мая 2023 11:56
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Разоблачили эксполицианта из Купянска, который сдавал местных военных и работников СБУ
Разрушеноt здание Купянской районной государственной администрации. Фото: Новини.LIVE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Бывшему инспектору сектора реагирования патрульной полиции отдела полицейской деятельности №1 Купянского РИН ГУНП заочно объявили подозрение по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Материалы следствия

По данным следствия, в мае 2022 года, будучи на тот момент действующим работником Нацполиции, подозреваемый сначала совершал дежурство в незаконном правоохранительном органе. Кроме того, предатель проводил "профилактику" с местными: он задержал мужчину, избил его резиновой палкой и удерживал потерпевшего в камере около 15 суток.

В июле представители России назначили подозреваемого на должность "и. о. инспектора дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения". Перед местными он представлялся для этого как сотрудник "ГИБДД российской полиции".

"Для "трудоустройства" он предоставил все необходимые документы, среди которых объяснения, в котором указал перечень известных ему лиц, проходивших службу в Вооруженных Силах Украины, и работников Службы безопасности Украины", — пишут правоохранители.

Фото экс-полицейского работавшего на врага. Фото: Telegram / Харьковская областная прокуратура

Впоследствии предатель был переназначен на должность "оперативного дежурного части Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)". За работу на оккупационные власти ежемесячно украинский полицейский получал 45 тысяч российских рублей. Также подозреваемый активно призвал своих коллег "выходить на работу" и добавил, что "россия здесь навсегда".

Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

До этого прокуратура объявила подозрение двум изменникам, которые на территории Изюмского района сотрудничали с оккупантами . Эти мужчины сдавали россиянам участников АТО и проукраинские настроенные местные жители.

Также мы рассказывали, что СБУ разоблачила в Харькове поклонницу "русского мира" . 55-летняя харьковчанка репостила на личную страницу в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" антиукраинские публикации и оправдывала вооруженную агрессию РФ.

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