Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Харьков arrow Разоблачены еще два боевика "ДНР", участвовавшие в оккупации Купянщины arrow

Разоблачены еще два боевика "ДНР", участвовавшие в оккупации Купянщины

14 апреля 2023 14:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Разоблачены еще два боевика «ДНР», участвовавших в оккупации Купянщины
Боевик МВД "ЛНР" возле отделения полиции в оккупированном Купянске. Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Двоим военным из "ДНР" заочно сообщено о подозрении по фактам участия в террористической организации и деятельности не предусмотренного законом военного формирования.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Читайте также:

Материалы следствия

Одним из подозреваемых является 30-летний уроженец г. Макеевка Донецкой области. Установлено, что не позднее ноября 2016 года он добровольно поступил в 5-ю отдельную мотострелковую бригаду так называемой "ДНР". Другой подозреваемый — 35-летний мужчина, проживавший в г. Чистякове Донецкой области. Он не позднее 2017 года стал участником не предусмотренного законом вооруженного формирования — 1-й отдельной мотострелковой Славянской бригады так называемой "ДНР".

"Указанные боевики выполняли задачи по осуществлению вооруженного сопротивления ВСУ в Донецкой области", — рассказывают правоохранители.

Подозреваемые боевики "ДНР". Фото Telegram/Харьковская областная прокуратура

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины подозреваемые перебазировались в пгт Большой Бурлук Купянского района Харьковской области, где обеспечивали реализацию задач силового блока окупантов, чтобы не допустить контроль ВСУ над указанной территорией.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении двоим мужчинам по фактам участия в террористической организации и в деятельности не предусмотренного законом военного формирования (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины).

Напомним, что контрразведка Службы безопасности нейтрализовала группу информаторов ФСБ во время спецоперации в освобожденных районах Харьковской области . Фигурантами оказались двое жителей деоккупированного Волчанска, которых враг привлек к разведывательно-подрывной деятельности на востоке региона.

Также мы рассказывали, что в Харьковской области до 12 лет заключения грозит лесничему из с. Черкасские Тишки, показывавшие оккупантам пути для ориентации на местности.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB