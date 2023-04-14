Разоблачены еще два боевика «ДНР», участвовавших в оккупации Купянщины

Боевик МВД "ЛНР" возле отделения полиции в оккупированном Купянске. Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Двоим военным из "ДНР" заочно сообщено о подозрении по фактам участия в террористической организации и деятельности не предусмотренного законом военного формирования.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

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Материалы следствия

Одним из подозреваемых является 30-летний уроженец г. Макеевка Донецкой области. Установлено, что не позднее ноября 2016 года он добровольно поступил в 5-ю отдельную мотострелковую бригаду так называемой "ДНР". Другой подозреваемый — 35-летний мужчина, проживавший в г. Чистякове Донецкой области. Он не позднее 2017 года стал участником не предусмотренного законом вооруженного формирования — 1-й отдельной мотострелковой Славянской бригады так называемой "ДНР".

"Указанные боевики выполняли задачи по осуществлению вооруженного сопротивления ВСУ в Донецкой области", — рассказывают правоохранители.

Подозреваемые боевики "ДНР". Фото Telegram/Харьковская областная прокуратура

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины подозреваемые перебазировались в пгт Большой Бурлук Купянского района Харьковской области, где обеспечивали реализацию задач силового блока окупантов, чтобы не допустить контроль ВСУ над указанной территорией.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении двоим мужчинам по фактам участия в террористической организации и в деятельности не предусмотренного законом военного формирования (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины).

Напомним, что контрразведка Службы безопасности нейтрализовала группу информаторов ФСБ во время спецоперации в освобожденных районах Харьковской области . Фигурантами оказались двое жителей деоккупированного Волчанска, которых враг привлек к разведывательно-подрывной деятельности на востоке региона.

Также мы рассказывали, что в Харьковской области до 12 лет заключения грозит лесничему из с. Черкасские Тишки, показывавшие оккупантам пути для ориентации на местности.