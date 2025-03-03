Свидетели говорят, что возле жилого дома в Харькове, куда попал дрон, не было ни одного военного объекта

Фиксация последствий пожара после атаки дрона на Харьков. Фото: Новини.LIVE

Около 22 часов прошлого вечера российские оккупанты атаковали Харьков с помощью иранских дронов-камикадзе. В результате один из них попал в жилую многоэтажку, а в одной из квартир начался пожар. На месте работают представители ГСЧС, а также открыт штаб помощи местным жителям.

Корреспонденты Новини.LIVE на месте трагедии пообщались со свидетелями.

Читайте также:

Что рассказали свидетели об атаке россиян

Жители многоэтажки рассказали о сильном взрыве и взрывной волне. Например, у харьковчанки Татьяны вылетели все окна и даже двери сорвало с петель. Она утверждает, что рядом с пятиэтажкой не было никаких военных объектов, которые могли бы стать целью дрона.

А свидетель Денис вообще не ожидал подобного развития событий. По словам парня, после удара беспилотника он выбежал на улицу и увидел много дыма и пожар. По его словам, оперативные службы прибыли на место атаки очень быстро.

Тем временем возле поврежденного дома развернут штаб помощи. Там могут обогреться и поесть и жители квартир и спасатели, которые занимаются ликвидацией последствий атаки российских оккупантов.

На данный момент известно о четырех пострадавших, которые получили ранения. К счастью, никто не погиб.

Напомним, в Харьковской прокуратуре сообщили подробности о последствиях дроновой атаки России по городу.

Также стало известно, что в Харькове возросло количество пострадавших в результате атак.