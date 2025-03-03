Свідки кажуть, що біля житлового будинку у Харкові, куди влучив дрон, не було жодного воєнного об'єкта

Вилетіли вікна та сильна пожежа — свідки про атаку на Харків
Близько 22 години минулого вечора російські окупанти атакували Харків за допомогою іранських дронів-камікадзе. В результаті один з них влучив у житлову багатоповерхівку, а в одній з квартир почалась пожежа. На місці працюють представники ДСНС, а також відкритий штаб допомоги місцевим мешканцям.
Кореспонденти Новини.LIVE на місці трагедії поспілкувались зі свідками.
Що розповіли свідки про атаку росіян
Мешканці багатоповерхівки розповіли про сильний вибух та вибухову хвилю. Наприклад, у харків'янки Тетяни повилітали всі вікна і навіть двері зірвало з петель. Вона стверджує, що поруч з п'ятиповерхівкою не було жодних воєнних об'єктів, які могли б стати ціллю дрона.
А свідок Денис взагалі не очікував подібного розвитку подій. За словами хлопця, після удару безпілотника він вибіг на вулицю і побачив багато диму та пожежу. За його словами, оперативні служби прибули на місце атаки дуже швидко.
Тим біля пошкодженого будинку розгорнуто штаб допомоги. Там можуть обігрітись і поїсти й мешканці квартир і рятівники, які займаються ліквідуванням наслідків атаки російських окупантів.
На цей момент відомо про чотирьох постраждалих, які отримали поранення. На щастя, ніхто не загинув.
Нагадаємо, у Харківській прокуратурі повідомили подробиці про наслідки дронової атаки Росії по місту.
Також стало відомо, що у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок атак.
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