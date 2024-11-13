Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Попадание БпЛА в дом в Харькове — Новини.LIVE с места события arrow

Попадание БпЛА в дом в Харькове — Новини.LIVE с места события

13 ноября 2024 14:51
Евгения Брюховецкая - редактор
В Харькове из-за попадания БпЛА в доме выбиты окна - видео
Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE
Евгения Брюховецкая - редактор

В Харькове в среду, 13 ноября, российский беспилотник попал в многоквартирный дом. В результате удара пострадали четыре человека.

На месте побывал корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Атака БпЛА на Харьков 13 ноября

Известно, что на месте попадания российского беспилотника в дом в Салтовском районе обошлось без пожара. В результате удара пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.

В Харькове в дом попал дрон: четверо пострадавших
Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE

В доме поврежден фасад и выбиты окна. Также пострадали автомобили, которые стояли рядом.

Ранее о попадании российского беспилотника в жилую многоэтажку сообщал мэр города Игорь Терехов.

Кроме того, оккупанты ударили дроном вблизи ТЦ в Харькове. В результате повреждены автомобили, которые стояли на парковке.

Харьков обстрелы война в Украине беспилотники дроны

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:38 На Львовщине врач требовала деньги с военного за инвалидность

15:25 Мобилизовали исключенного из учета — порядок действий и законы

15:23 Строить укрытие на Одесчине доверили фигуранту коррупционных дел

15:22 Платеж за метраж — кому начислят налог на недвижимость

15:21 Синоптики предупредили об опасной погоде во Львове завтра

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

15:15 Половина украинцев хотят вернуться из-за границы, — Соболев

15:11 Самый яркий звездопад осени — украинцы увидят метеоры Леониды

15:03 ГПСУ отказали в регистрации ТМ с кораблем РФ — в чем причина

15:02 В Пентагоне отреагировали на мирный план Трампа по Украине

14:59 В центре Одессы горел университет — как тушили пожар

15:38 На Львовщине врач требовала деньги с военного за инвалидность

15:25 Мобилизовали исключенного из учета — порядок действий и законы

15:23 Строить укрытие на Одесчине доверили фигуранту коррупционных дел

15:22 Платеж за метраж — кому начислят налог на недвижимость

15:21 Синоптики предупредили об опасной погоде во Львове завтра

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

15:15 Половина украинцев хотят вернуться из-за границы, — Соболев

15:11 Самый яркий звездопад осени — украинцы увидят метеоры Леониды

15:03 ГПСУ отказали в регистрации ТМ с кораблем РФ — в чем причина

15:02 В Пентагоне отреагировали на мирный план Трампа по Украине

14:59 В центре Одессы горел университет — как тушили пожар

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

Text

14:56 Стало известно, сколько военных прошли обучение за границей

Text

13:39 Нардеп объяснил, как бойцы могут переводиться в другие бригады

Text

13:19 Нардеп назвал условия, при которых военные готовы вернуться в ВСУ

Text

13:16 Удар по Харькову новым БпЛА — эфир День.LIVE

Text

11:20 Последствия комбинированной атаки на Киев — данные КГГА

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

Text

07:32 За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

12 ноября 2024
Text

22:47 Депутат объяснил, нужно ли строить метро в Киеве

Text

22:09 Бахматов назвал, почему бюджет Киева не отвечает военному времени

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком