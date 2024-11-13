В Харькове из-за попадания БпЛА в доме выбиты окна - видео

Попадание БпЛА в дом в Харькове — Новини.LIVE с места события
В Харькове в среду, 13 ноября, российский беспилотник попал в многоквартирный дом. В результате удара пострадали четыре человека.
На месте побывал корреспондент Новини.LIVE.
Атака БпЛА на Харьков 13 ноября
Известно, что на месте попадания российского беспилотника в дом в Салтовском районе обошлось без пожара. В результате удара пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.
В доме поврежден фасад и выбиты окна. Также пострадали автомобили, которые стояли рядом.
Ранее о попадании российского беспилотника в жилую многоэтажку сообщал мэр города Игорь Терехов.
Кроме того, оккупанты ударили дроном вблизи ТЦ в Харькове. В результате повреждены автомобили, которые стояли на парковке.
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