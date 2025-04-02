Удар по дому в Харькове - жительница поделилась деталями

Жительница дома. Фото: Новини.LIVE

Российские захватчики в среду, 2 апреля, совершили дроновую атаку на Харьков. Известно о четырех пострадавших, среди которых ребенок.

Жительница поврежденного дома рассказала о моменте удара в комментарии корреспонденту Новини.LIVE.

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Удар по Харькову 2 апреля

"Я сидела на диване и смотрела телевизор, когда россияне ударили по многоэтажке. Не пострадала", — сказала жительница дома.

По словам женщины, в момент атаки ее соседка находилась на девятом этаже, поэтому получила ранения — разбитое стекло посыпалось прямо на нее.

"Попало в восьмой этаж, все там вывернуло, а потом и к нам пошло", — добавила она.

Количество раненых из-за атаки

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до четырех.

"Двое раненых госпитализированы, еще двум пострадавшим медицинская помощь оказана на месте", — отметил он.

Скриншот поста Терехова

Напомним, в Харькове сегодня прогремел взрыв. Россия атаковала город беспилотником, зафиксировано попадание.

Ранее Терехов отметил, что один из вражеских беспилотников попал в квартиру на восьмом этаже 16-этажного дома.