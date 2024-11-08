Авиаудар по Харькову 8 ноября – в ХНУ им. Каразина показали последствия

В ХНУ им. Каразина устраняют последствия обстрела. Фото: facebook.com/Karazin.University

Ночью 8 ноября оккупанты нанесли три авиаудара по Харькову. Один из российских снарядов попал по центральной части города, на площади Свободы. В Университете им. Каразина, расположенном неподалеку, вылетели окна.

Об этом сообщила пресс-служба ХНУ имени В.Н. Каразина в пятницу, 8 ноября.

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ХНУ им. Каразина. Фото: facebook.com/Karazin.University

Обстрел Харькова 8 ноября — фото ХНУ им. Каразина

"Сегодняшняя ночь стала еще одним испытанием на прочность для нашей университетской семьи. В результате удара россиян в сквер между зданиями университета поврежден главный и северный корпуса. К счастью, пострадавших среди каразинцев нет", — написала пресс-служба вуза.

В этот раз ударная волна и обломки повредили 267 окон в корпусах. С самого утра сообщество вуза занималось уборкой обломков и ликвидацией последствий.

Обстрел ХНУ им. Каразина. Фото: facebook.com/Karazin.Universityа

Здание ХНУ им. Каразина. Фото: facebook.com/Karazin.University

Обломки КАБ в ХНУ им. Каразина. Фото: facebook.com/Karazin.University

Аудитория ХНУ им. Каразина. Фото: facebook.com/Karazin.University

Последствия авиаудара для ХНУ им. Каразина. Фото: facebook.com/Karazin.University

Выбиты окна в ХНУ им. Каразина. Фото: facebook.com/Karazin.University

Напомним, ночью 8 ноября армия РФ нанесла очередной удар по Харькову, применив 500-килограммовую бомбу. В результате пострадали 25 граждан, повреждены жилые здания, магазины, выходы из метро и т.д.

Ранее Новини.LIVE писали, что всего в Харькове в результате российских обстрелов повреждены тысячи жилых домов. Также есть разрушения на объектах критической инфраструктуры.