Авиаудар по Харькову 8 ноября – в ХНУ им. Каразина показали последствия

В результате атаки на Харьков повреждено здание ХНУ им. Каразина
Ночью 8 ноября оккупанты нанесли три авиаудара по Харькову. Один из российских снарядов попал по центральной части города, на площади Свободы. В Университете им. Каразина, расположенном неподалеку, вылетели окна.
Об этом сообщила пресс-служба ХНУ имени В.Н. Каразина в пятницу, 8 ноября.
Обстрел Харькова 8 ноября — фото ХНУ им. Каразина
"Сегодняшняя ночь стала еще одним испытанием на прочность для нашей университетской семьи. В результате удара россиян в сквер между зданиями университета поврежден главный и северный корпуса. К счастью, пострадавших среди каразинцев нет", — написала пресс-служба вуза.
В этот раз ударная волна и обломки повредили 267 окон в корпусах. С самого утра сообщество вуза занималось уборкой обломков и ликвидацией последствий.
Напомним, ночью 8 ноября армия РФ нанесла очередной удар по Харькову, применив 500-килограммовую бомбу. В результате пострадали 25 граждан, повреждены жилые здания, магазины, выходы из метро и т.д.
Ранее Новини.LIVE писали, что всего в Харькове в результате российских обстрелов повреждены тысячи жилых домов. Также есть разрушения на объектах критической инфраструктуры.
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