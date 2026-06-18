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Главная Харьков Внутренний такт: в Харькове выступили дети и симфонический оркестр

Внутренний такт: в Харькове выступили дети и симфонический оркестр

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Дата публикации 18 июня 2026 23:47
В Харькове дети с нарушениями зрения выступили вместе с симфоническим оркестром в рамках проекта «Внутренний такт»
Все дети, выступавшие на концерте, вышли на поклон. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

В Харькове представили уникальный инклюзивный проект "Внутренний такт: музыка сердца". Он объединил исполнителей Симфонического оркестра "Харьков Опера" и воспитанников местной школы для детей с нарушениями зрения. Все вместе они на профессиональной сцене исполнили известные песни и композиции и вызвали овации нескольких сотен зрителей.

Как возник этот проект и как прошел концерт — читайте в репортаже корреспондентов Новини.LIVE.

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Как возник проект концерта совместно с симфоническим оркестром

От Бетховена до Despacito, от народных песен до Led Zeppelin — репертуар на концерте "Внутренний такт: музыка сердца" был очень широким. А главными звездами на сцене "Харьков Опера" стали ученики и выпускники Харьковской специальной школы им. В.Г. Короленко. Именно в этом учреждении для детей с нарушениями зрения уже много лет работает филиал местной музыкальной школы №13 имени М.Т. Коляды. Как рассказал Андрей Орлов, заместитель директора школы имени Короленко, благодаря этому сотрудничеству многие незрячие или слабовидящие дети нашли себя в музыке. Однако новый концерт — это действительно новый шаг для всех участников.

"Мы уже 34 с половиной года сотрудничаем с авторитетным учебным заведением — Харьковской специальной школой имени В.Г. Короленко. И у наших двух директоров, когда они начинали эту работу, была общая мечта. Они хотели обеспечить полноценное музыкальное образование для детей с нарушениями зрения или полностью не видящих. Мы надеемся, что именно этот концерт станет стимулом для мотивации этих детей. Они увидят себя в совершенно новых условиях, с новыми музыкальными впечатлениями!" — Полина Зорина, заместитель директора Харьковской музыкальной школы № 13 им. М.Т. Коляды.

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Полгода репетиций и работа над документальным фильмом

Этот художественный проект — действительно масштабный. К его организации присоединились Агентство международного сотрудничества, Украинский культурный фонд и Харьковская опера. Разработка программы, подбор номеров и репетиции длились почти полгода. При этом, помимо самого концерта, проект включает создание видеоверсии для YouTube и социальных сетей, а также документального фильма об участниках концерта, педагогах обеих школ и особенностях творческой работы с детьми и молодежью с нарушениями зрения. Впрочем, если оценить эмоции воспитанников школы имени Короленко после концерта — всё это того стоило.

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"Это даже была моя мечта! Моя мечта — сыграть песню We are the Champions группы Queen с оркестром. Это вообще нечто… Еще в 2021 году я делала аранжировку. То есть уже почти 5 лет назад, как я начала об этом думать", — Виктория Бахтина, ученица ХСШ им. В.Г. Короленко.

Дети с нарушениями зрения пели и играли на гитарах, домбре, фортепиано и т. д.

Концерт собрал более 400 зрителей и действительно поразил профессионализмом и разнообразием. Школьники от младших до старших классов играли на фортепиано, гитарах, скрипках, домбре и других народных инструментах. Они исполняли как традиционные песни, так и хиты последних лет. Они выступали соло, в парах, в больших ансамблях, в том числе вместе со своими преподавателями. Впрочем, последние пару раз они сыграли и самостоятельно — чтобы показать класс, если так можно сказать. Как поделились после концерта участники, это совсем другой опыт, чем выступления в онлайн-формате, к которым дети привыкли за последние годы.

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Внутрішній такт: в Харкові пройшов концерт оркестру та дітей з порушеннями - фото 1
Даниил Авраменко исполняет "Stairway to Heaven" группы Led Zeppelin. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

"Очень долго мы выступали только онлайн. Но офлайн — это другое. Это гораздо лучше, это невероятные эмоции!" — Александра Страхова, ученица ХСШ им. В.Г. Короленко.

"Ну реально: мы дали жару, как я сейчас часто говорю. Мне всё очень понравилось, но особенно то, как мы с Сашей сыграли наше фирменное Des-pa-citoooo… [начинает напевать и смеяться — прим. ред.]" — Виктория Бахтина, ученица ХСШ им. В.Г. Короленко.

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Внутрішній такт: в Харкові пройшов концерт оркестру та дітей з порушеннями - фото 2
Виктория Бахтина, одна из главных звезд концерта. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев
Внутрішній такт: в Харкові пройшов концерт оркестру та дітей з порушеннями - фото 3
Трио Виктория Бахтина, Алина Духно и Олеся Семенко. Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

Как подчеркнула руководитель проекта Инга Лобанова, эта история — не только об инклюзии. Речь идет о совместном развитии: детей, педагогов, музыкантов и, в конечном итоге, всего города. Ведь опыт организации концерта планируется масштабировать для других культурных и образовательных учреждений.

Внутрішній такт: в Харкові пройшов концерт оркестру та дітей з порушеннями - фото 4
Организаторы концерта. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев
Внутрішній такт: в Харкові пройшов концерт оркестру та дітей з порушеннями - фото 5
Зрители в зале. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Игорь Терехов подчеркнул: дети в Харькове должны учиться в безопасных условиях. Для этого в городе продолжают строить подземные школы и детский сад. Также власти планируют переоборудовать под метрошколу еще одну станцию метро.

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Кроме того, Новини.LIVE рассказывали, как в Харькове в День вышиванки под открытым небом прошел концерт народных инструментов. Его дало трио "ЦимБанДо", в котором выступают преподаватели местного вуза. Они играют на цимбалах, домбре и бандуре и исполняют как популярные народные или зарубежные песни, так и авторские композиции. В День вышиванки они играли почти два часа в одном из центральных парков города.

Также Новини.LIVE сообщали об эксперименте по запуску успокаивающей музыки на станциях харьковского метро. Такое нововведение должно помочь горожанам в стрессовых ситуациях, сделать их пребывание в метро более комфортным. Первой станцией, где зазвучала музыка, должна была стать "Победа". Если реакция пассажиров будет положительной, музыкальное сопровождение появится и на других станциях метро.

Харьков концерт симфония
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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