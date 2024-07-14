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Враг атаковал Харьковщину — есть погибшие и пострадавшие

14 июля 2024 11:15
Валерия Барановская - редактор
Атака на Харьковскую область — в ОВА сообщили о последствиях
Последствия атаки в Харьковской области. Фото: ХОДА
Валерия Барановская - редактор

В субботу, 13 июля, враг атаковал Харьковщину, в результате чего погибли и пострадали. В Купянском районе повреждены несколько зданий и ранены трое человек. В поселке Буды в Харьковском районе, кроме разрушений, известно о двух погибших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в воскресенье, 14 июля.

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По данным Синегубова, враг атаковал Купянский и Харьковский районы. Есть пострадавшие.

Купянский район

В результате вражеского обстрела FPV-дроном в городе Купянск поврежден многоквартирный дом. Также населенный пункт был обстрелян из РСЗО, в результате чего возникло возгорание бывшей инкубаторной. Также сообщается о повреждении четырех частных домов, две женщины в возрасте 72 и 73 года получили ранения.

В поселке Купянск-Узловой после вражеской атаки горела кровля двухэтажного здания, пострадала 39-летняя женщина.

Также россияне обстреляли Пристин, после чего загорелись грузовой автомобиль и трава на открытой территории.

Харьковский район

Оккупанты обстреляли поселок Буды — было два попадания "Искандер" в территорию близ железнодорожного вокзала. Всего в населенном пункте повреждены 26 жилых домов, девять админсооружений, два автомобиля, здание вокзала, три вспомогательных сооружения и железнодорожное полотно.

Не обошлось и без жертв — погибли начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС Артем Костыря и полицейский сектор реагирования патрульной полиции Алексей Кощей. Еще 25 человек получили ранения, из них двое детей: 14-летняя девочка и 9-летний мальчик.

"Среди девяти госпитализированных: трое раненых амбулаторно лечатся, трое нуждаются в оперативном вмешательстве, два человека — в среднем состоянии. Что касается 14-летней девочки, она продолжит лечение в детской больнице, ее состояние — среднее", — отметил Синегубов.

Враг атаковал Харьковщину — есть погибшие и пострадавшие - фото 1
Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

Мы сообщали, в результате обстрела поселка Буды получили ранения работники "Укрзализныци". Имеются повреждения вагонов и жд объектов.

Также во время обстрела поселка Буды россияне повредили автомобиль скорой помощи. Медики приехали на этом транспорте по вызову, чтобы оказать помощь раненым

Харьков Харьковская область обстрелы Харьковская ОГА оккупанты Купянск Олег Синегубов

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