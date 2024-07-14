Атака на Харьковскую область — в ОВА сообщили о последствиях

Последствия атаки в Харьковской области. Фото: ХОДА

В субботу, 13 июля, враг атаковал Харьковщину, в результате чего погибли и пострадали. В Купянском районе повреждены несколько зданий и ранены трое человек. В поселке Буды в Харьковском районе, кроме разрушений, известно о двух погибших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в воскресенье, 14 июля.

Читайте также:

Вражеский обстрел Харьковщины 13 июля

По данным Синегубова, враг атаковал Купянский и Харьковский районы. Есть пострадавшие.

Купянский район

В результате вражеского обстрела FPV-дроном в городе Купянск поврежден многоквартирный дом. Также населенный пункт был обстрелян из РСЗО, в результате чего возникло возгорание бывшей инкубаторной. Также сообщается о повреждении четырех частных домов, две женщины в возрасте 72 и 73 года получили ранения.

В поселке Купянск-Узловой после вражеской атаки горела кровля двухэтажного здания, пострадала 39-летняя женщина.

Также россияне обстреляли Пристин, после чего загорелись грузовой автомобиль и трава на открытой территории.

Харьковский район

Оккупанты обстреляли поселок Буды — было два попадания "Искандер" в территорию близ железнодорожного вокзала. Всего в населенном пункте повреждены 26 жилых домов, девять админсооружений, два автомобиля, здание вокзала, три вспомогательных сооружения и железнодорожное полотно.

Не обошлось и без жертв — погибли начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС Артем Костыря и полицейский сектор реагирования патрульной полиции Алексей Кощей. Еще 25 человек получили ранения, из них двое детей: 14-летняя девочка и 9-летний мальчик.

"Среди девяти госпитализированных: трое раненых амбулаторно лечатся, трое нуждаются в оперативном вмешательстве, два человека — в среднем состоянии. Что касается 14-летней девочки, она продолжит лечение в детской больнице, ее состояние — среднее", — отметил Синегубов.

Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

Мы сообщали, в результате обстрела поселка Буды получили ранения работники "Укрзализныци". Имеются повреждения вагонов и жд объектов.

Также во время обстрела поселка Буды россияне повредили автомобиль скорой помощи. Медики приехали на этом транспорте по вызову, чтобы оказать помощь раненым