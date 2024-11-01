Атаки на Харьковщину 31 октября — в ОВА назвали последствия

Последствия российской атаки в Харьковскую область. Фото: Олег Синегубов

Российские войска атаковали Харьковскую область, нанеся удары по Харькову, Дергачам и Купянскому району. В результате обстрелов пострадали шесть человек, еще один человек погиб.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в пятницу, 1 ноября.

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В течение суток российские военные атаковали Харьковскую область. По данным Синегубова 31 октября около 21:21 в Харькове прогремел взрыв в результате которого был поврежден частный дом и три легковых авто. Среди пострадавших 37-летний мужчина и 49-летняя женщина.

Поврежденный автомобиль в результате обстрела. Фото: Олег Синегубов

Также вечером враг ударил по пригороду Харькова, а именно по городу Дергачи. В результате обстрела в населенном пункте загорелась крыша двухэтажного здания. Пострадали трое мужчин, которым было 39, 42 и 64 года.

Председатель Харьковской ОГА заявил, что после удара по городу Купянск 31 октября в 15:00 погиб 75-летний мужчина. В селе Кучеровка Купянского района пострадал 42-летний гражданский мужчина.

В ночь на 1 ноября в селе Билаши российская управляемая авиабомба попала на открытую территорию.

Ситуация на фронте

По данным Синегубова, на Харьковском направлении в течение суток враг штурмовал три раза в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

"На Купянском направлении за сутки произошло 15 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Лозовой, Берестового и Вишневого", — написал глава ОГА.

Он добавил, что в результате усиления мер по эвакуации с Купянского и Боровского направлений за сутки был эвакуирован 91 человек, среди них один ребенок.

Напомним, в Харькове завершились спасательные работы на завалах девятиэтажку, в которую попала вражеская авиабомба вечером 30 октября. В результате удара погибли три человека , среди которых двое детей, еще 36 человек получили ранения.