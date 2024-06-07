Враг оккупировал еще одну деревню в Харьковской области — DeepState
Российские войска ежедневно атакуют позиции украинских военных на Харьковском направлении, достигая определенных успехов в регионе. Им удалось захватить еще один населенный пункт в Харьковской области – село Ивановка. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Об этом сообщили аналитики DeepState в четверг, 6 июня.
Россияне, вероятно, оккупировали Ивановку в Харьковской области
Вечером 6 июня аналитики DeepState обновили онлайн-карту боевых действий и заявили, что врагу удалось оккупировать село Ивановка в Харьковской области.
"Враг оккупировал Ивановку" , – говорится в сообщении.
Официального подтверждения пока нет.
Напомним, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что с начала нового вторжения российских оккупантов они сбросили на Волчанск до 300 КАБов.
Ранее в ISW писали, что защитить Харьков поможет предоставление Украине дополнительных систем ПВО и разрешение ударов по объектам на территории РФ.
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