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Враг оккупировал еще одну деревню в Харьковской области — DeepState

7 июня 2024 12:20
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Враг оккупировал еще одну деревню в Харьковской области — DeepState
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Российские войска ежедневно атакуют позиции украинских военных на Харьковском направлении, достигая определенных успехов в регионе. Им удалось захватить еще один населенный пункт в Харьковской области – село Ивановка. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Об этом сообщили аналитики DeepState в четверг, 6 июня.

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Вечером 6 июня аналитики DeepState обновили онлайн-карту боевых действий и заявили, что врагу удалось оккупировать село Ивановка в Харьковской области.

"Враг оккупировал Ивановку" , – говорится в сообщении.

Враг оккупировал еще одну деревню в Харьковской области — DeepState - фото 1
Сообщение DeepState. Фото: скриншот

Официального подтверждения пока нет.

Ивановка. Карта DeepState. / ©
Продвижение россиян в Харьковском направлении. Фото: DeepState

Напомним, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что с начала нового вторжения российских оккупантов они сбросили на Волчанск до 300 КАБов.

Ранее в ISW писали, что защитить Харьков поможет предоставление Украине дополнительных систем ПВО и разрешение ударов по объектам на территории РФ.

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