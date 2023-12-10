Враг продолжает наносить удары по Харьковщине, разрушено общежитие — ОВА
Враг продолжает наносить удары по мирному населению Харьковской области. В Купянском районе разрушено общежитие образовательного учреждения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Харьковскую область обстреливают оккупанты
"Артиллерийские и минометные удары получили более 22 населенных пунктов области: Терновая, Старица и Бочково Чугуевского района, Купянск, Двуречная, Синковка, Петропавловка, Ивановка Купянского района и др.", — говорится в сообщении.
Также в ОВА сообщили, что около 03:00 10 декабря в результате обстрела села Большой Бурлук было разрушено общежитие образовательного учреждения.
"В результате вражеского обстрела села Подолы Купянского района ранения получила 51-летняя женщина. Повреждено частное домовладение", — сообщили в ОВА.
Погибли две женщины
Также из-за вражеского удара в городе Купянск погибли две женщины 67 и 71 лет, 33-летний мужчина получил обломочные ранения. Пострадавший госпитализирован. Также из-за обстрелов был поврежден частный дом, забор, хозяйственные постройки.
"Около 21:00 произошел вражеский обстрел города Купянск. Повреждены как минимум 5 частных домов, хозяйственные постройки. Без пострадавших", — рассказал Синегубов.
ВСУ отбивают вражеские атаки
Кроме того, ВСУ отразили 11 вражеских атак в окрестностях Синьковки.
Взрывотехники в сутки сотрудники ГСЧС обследовали более 1,9 га территории и обезвредили 38 взрывоопасных предметов. Работы по разминированию продолжаются.
Ранее мы сообщали, что в течение суток, 8 декабря, оккупанты обстреливали Харьков и область из артиллерии, ракетами С-300 и управляемыми авиационными бомбами. В результате вражеских атак пять человек получили ранения.
Напомним, в ГСЧС показали последствия обстрела Харькова ракетами С-300 утром 8 декабря. В результате обстрелов ранен один человек, повреждены жилые здания и 26 частных автомобилей.
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