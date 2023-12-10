Ворог продовжує завдавати ударів по Харківщині, зруйновано гуртожиток — ОВА

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Харківська ОВА

Ворог продовжує завдавати ударів по мирному населенню Харківської області. У Куп’янському районі зруйновано гуртожиток освітньої установи.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Артилерійських та мінометних ударів зазнали понад 22 населених пунктів області: Тернова, Стариця й Бочкове Чугуївського району, Куп'янськ, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району та інші", — говориться у повідомленні.

Також в ОВА поідомили, що близько 03:00 10 грудня внаслідок обстрілу села Великий Бурлук було зруйновано гуртожиток освітньої установи.

"Внаслідок ворожого обстрілу села Подоли Куп'янського району поранень зазнала 51-річна жінка. Пошкоджене приватне домоволодіння", — повідомили в ОВА.

Загинули дві жінки

Також через ворожий удар у місті Куп'янськ загинули дві жінки 67 та 71 років, 33-річний чоловік зазнав уламкових поранень. Постраждалого госпіталізували. Також через обстріли було пошкоджено приватний будинок, паркан, господарчі споруди.

"Близько 21:00 відбувся ворожий обстріл міста Куп’янськ. Пошкоджені як мінімум 5 приватних будинків, господарчі споруди. Без потерпілих", — розповів Синєгубов.

ЗСУ відбивають ворожі атаки

Окрім того, ЗСУ відбили 11 ворожих атак в околицях Синьківки.

За добу співробітники ДСНС обстежили понад 1,9 га території та знешкодили 38 вибухонебезпечних предметів. Роботи з розмінування тривають.

Раніше ми повідомляли, що упродовж доби, 8 грудня, окупанти обстрілювали Харків та область з артилерії, ракетами С-300 та керованими авіаційними бомбами. Внаслідок ворожих атак п'ятеро людей отримали поранення.

Нагадаємо, у ДСНС показали наслідки обстрілу Харкова ракетами С-300 зранку 8 грудня. Внаслідок обстрілів поранена одна людина, пошкоджені житлові будівлі та 26 приватних автомобілів.