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Враг нанес ракетные удары по Харьковщине — есть пострадавшие

2 июня 2024 17:56
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
В Харьковской области оккупанты попали в жилые дома — что известно
Разрушенный дом в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Российские военные 2 июня обстреляли Харьковщину. В результате ракетных ударов пострадала жительница села Боровская Андреевка, разрушены здания медицинского учреждения и два жилых дома.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в воскресенье, 2 июня.

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По данным следствия, 2 июня около 05:10 российские военные нанесли ракетный удар по городу Изюм. Враг применил ракету "Искандер-М", в результате чего повредил здания медицинского учреждения.

"При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.

удары по Харькову
Попадание в здание Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

В тот же день ориентировочно в 10:00 оккупанты совершили авиаудары по селу Боровская Андреевка. Войска РФ ударили четырьмя УМПБ Д-30 после чего загорелся пожар в двух жилых домах. Также известно, что 86-летняя жительница получила телесные повреждения.

Враг нанес ракетные удары по Харьковщине — есть пострадавшие - фото 2

В Харьковской областной прокуратуре также показали последствия удара по городу Балаклея. Там полностью разрушены частные жилые дома. И пожарище в месте попадания российской ракеты.

Ранее мы сообщали, что северная часть города Волчанск фактически "стерта" вражеской артиллерией. Спутниковые снимки свидетельствуют о серьезных поражениях строительного фонда города.

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Харьковская область

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