В Харьковской области оккупанты попали в жилые дома — что известно

Враг нанес ракетные удары по Харьковщине — есть пострадавшие
Российские военные 2 июня обстреляли Харьковщину. В результате ракетных ударов пострадала жительница села Боровская Андреевка, разрушены здания медицинского учреждения и два жилых дома.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в воскресенье, 2 июня.
Войска РФ обстреляли Изюмщину
По данным следствия, 2 июня около 05:10 российские военные нанесли ракетный удар по городу Изюм. Враг применил ракету "Искандер-М", в результате чего повредил здания медицинского учреждения.
"При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.
В тот же день ориентировочно в 10:00 оккупанты совершили авиаудары по селу Боровская Андреевка. Войска РФ ударили четырьмя УМПБ Д-30 после чего загорелся пожар в двух жилых домах. Также известно, что 86-летняя жительница получила телесные повреждения.
В Харьковской областной прокуратуре также показали последствия удара по городу Балаклея. Там полностью разрушены частные жилые дома. И пожарище в месте попадания российской ракеты.
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