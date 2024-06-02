В Харьковской области оккупанты попали в жилые дома — что известно

Разрушенный дом в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские военные 2 июня обстреляли Харьковщину. В результате ракетных ударов пострадала жительница села Боровская Андреевка, разрушены здания медицинского учреждения и два жилых дома.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в воскресенье, 2 июня.

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По данным следствия, 2 июня около 05:10 российские военные нанесли ракетный удар по городу Изюм. Враг применил ракету "Искандер-М", в результате чего повредил здания медицинского учреждения.

"При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.

Попадание в здание Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

В тот же день ориентировочно в 10:00 оккупанты совершили авиаудары по селу Боровская Андреевка. Войска РФ ударили четырьмя УМПБ Д-30 после чего загорелся пожар в двух жилых домах. Также известно, что 86-летняя жительница получила телесные повреждения.

В Харьковской областной прокуратуре также показали последствия удара по городу Балаклея. Там полностью разрушены частные жилые дома. И пожарище в месте попадания российской ракеты.

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