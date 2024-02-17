Вражеский обстрел Купянска — спасатели достали из-под завалов тело женщины

Спасатели разбирают завалы на месте российского удара. Фото: Олег Синегубов

Российские оккупанты нанесли удары по Купянску Харьковской области в субботу, 17 февраля. В результате этого погибла одна женщина, ее тело спасатели деблокировали из-под завалов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram.

Сколько человек пострадало в результате российского обстрела Купянска 17 февраля

"По состоянию на данный момент в результате ударов оккупантов по Купянску известно об одной погибшей женщине и пятерых раненых — трех женщинах и двух мужчинах", — добавил чиновник.

Скриншот сообщения из Telegram Олега Синегубова

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что женщине, которую достали из-под завалов, на момент смерти было 55 лет.

Скриншот сообщения из Telegram Харьковской областной прокуратуры

Известно, что оккупанты сегодня, 17 февраля, сбросили авиабомбы на жилые кварталы Купянска, в результате этого сообщалось о пяти раненых.

Напомним, ранее мы писали, что армия РФ постоянно атакует населенные пункты Харьковской области. В течение суток оккупанты 10 раз обстреляли регион.