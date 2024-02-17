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Вражеский обстрел Купянска — спасатели достали из-под завалов тело женщины

17 февраля 2024 23:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Вражеский обстрел Купянска — спасатели достали из-под завалов тело женщины
Спасатели разбирают завалы на месте российского удара. Фото: Олег Синегубов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты нанесли удары по Купянску Харьковской области в субботу, 17 февраля. В результате этого погибла одна женщина, ее тело спасатели деблокировали из-под завалов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram.

Сколько человек пострадало в результате российского обстрела Купянска 17 февраля

"По состоянию на данный момент в результате ударов оккупантов по Купянску известно об одной погибшей женщине и пятерых раненых — трех женщинах и двух мужчинах", — добавил чиновник.

последствия обстрелов в Харьковской области
Скриншот сообщения из Telegram Олега Синегубова

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что женщине, которую достали из-под завалов, на момент смерти было 55 лет.

последствия обстрелов в Харьковской области
Скриншот сообщения из Telegram Харьковской областной прокуратуры

Известно, что оккупанты сегодня, 17 февраля, сбросили авиабомбы на жилые кварталы Купянска, в результате этого сообщалось о пяти раненых.

Напомним, ранее мы писали, что армия РФ постоянно атакует населенные пункты Харьковской области. В течение суток оккупанты 10 раз обстреляли регион.

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Харьковская область
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прокуратура
Купянск
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