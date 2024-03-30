Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области спасатели обезвредили авиабомбу ОФАБ-250 arrow

В Харьковской области спасатели обезвредили авиабомбу ОФАБ-250

30 марта 2024 02:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Харьковской области спасатели обезвредили авиабомбу ОФАБ-250
Саперы осматривают авиабомбу ОФАБ-250, найденную на Харьковщине. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций обнаружили и ликвидировали в селе Русская Лозовая Харьковской области российскую авиабомбу ОФАБ-250. По словам экспертов, такая цель могла не только повредить дома, но и убить людей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook в пятницу, 29 марта.

Читайте также:

ОФАБ-250 в Харьковской области

"Накануне после очередного обстрела российской армией пограничного села Русская Лозовая на огороде возле одного из домов обнаружена вражеская осколочно-фугасная авиабомба — ОФАБ-250", — отметили спасатели.

Упала на огороде рядом с домами — в Харьковской области спасатели обезвредили авиабомбу ОФАБ-250 - фото 1
Спасатель ГСЧС в поле. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
Спасатель ГСЧС в поле
Спасатель ГСЧС в поле. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Вес бомбы — 250 килограммов. В ее ликвидации помогли правоохранители, которые перекрыли движение и вместе со спасателями эвакуировали местных жителей.

"Саперы ГСЧС безопасно изъяли авиабомбу, транспортировали к месту ликвидации и обезвредили", — рассказали в ГСЧС.

Упала на огороде рядом с домами — в Харьковской области спасатели обезвредили авиабомбу ОФАБ-250 - фото 3
Ликвидация авиабомбы в Харьковской области Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
Ликвидация авиабомбы в Харьковской области
Ликвидация авиабомбы в Харьковской области Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Удар авиабомбой по Харькову

Напомним, что российские оккупанты недавно использовали авиабомбу для обстрела Харькова. Так, враг в среду, 27 марта, нанес удар по жилому району города. Захватчики выпустили планирующую бомбу УМПБ Д-30.

Также мы сообщали, что в результате такого удара повреждено 14 многоэтажек. Кроме того, известно об одном погибшем мужчине и 16 раненых, среди них 4 детей.

Добавим, что военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказал, зачем россияне ударили авиабомбой по Харькову.

эвакуация
ГСЧС
Харьковская область
спасатели
ликвидация
война в Украине
війна
авиабомба

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом