В Харьковской области спасатели обезвредили авиабомбу ОФАБ-250

Саперы осматривают авиабомбу ОФАБ-250, найденную на Харьковщине. Фото: скриншот

Спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций обнаружили и ликвидировали в селе Русская Лозовая Харьковской области российскую авиабомбу ОФАБ-250. По словам экспертов, такая цель могла не только повредить дома, но и убить людей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook в пятницу, 29 марта.

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"Накануне после очередного обстрела российской армией пограничного села Русская Лозовая на огороде возле одного из домов обнаружена вражеская осколочно-фугасная авиабомба — ОФАБ-250", — отметили спасатели.

Спасатель ГСЧС в поле. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Спасатель ГСЧС в поле. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Вес бомбы — 250 килограммов. В ее ликвидации помогли правоохранители, которые перекрыли движение и вместе со спасателями эвакуировали местных жителей.

"Саперы ГСЧС безопасно изъяли авиабомбу, транспортировали к месту ликвидации и обезвредили", — рассказали в ГСЧС.

Ликвидация авиабомбы в Харьковской области Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Ликвидация авиабомбы в Харьковской области Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Удар авиабомбой по Харькову

Напомним, что российские оккупанты недавно использовали авиабомбу для обстрела Харькова. Так, враг в среду, 27 марта, нанес удар по жилому району города. Захватчики выпустили планирующую бомбу УМПБ Д-30.

Также мы сообщали, что в результате такого удара повреждено 14 многоэтажек. Кроме того, известно об одном погибшем мужчине и 16 раненых, среди них 4 детей.

Добавим, что военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказал, зачем россияне ударили авиабомбой по Харькову.