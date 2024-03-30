В Харьковской области спасатели обезвредили авиабомбу ОФАБ-250
Спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций обнаружили и ликвидировали в селе Русская Лозовая Харьковской области российскую авиабомбу ОФАБ-250. По словам экспертов, такая цель могла не только повредить дома, но и убить людей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook в пятницу, 29 марта.
ОФАБ-250 в Харьковской области
"Накануне после очередного обстрела российской армией пограничного села Русская Лозовая на огороде возле одного из домов обнаружена вражеская осколочно-фугасная авиабомба — ОФАБ-250", — отметили спасатели.
Вес бомбы — 250 килограммов. В ее ликвидации помогли правоохранители, которые перекрыли движение и вместе со спасателями эвакуировали местных жителей.
"Саперы ГСЧС безопасно изъяли авиабомбу, транспортировали к месту ликвидации и обезвредили", — рассказали в ГСЧС.
Удар авиабомбой по Харькову
Напомним, что российские оккупанты недавно использовали авиабомбу для обстрела Харькова. Так, враг в среду, 27 марта, нанес удар по жилому району города. Захватчики выпустили планирующую бомбу УМПБ Д-30.
Также мы сообщали, что в результате такого удара повреждено 14 многоэтажек. Кроме того, известно об одном погибшем мужчине и 16 раненых, среди них 4 детей.
Добавим, что военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказал, зачем россияне ударили авиабомбой по Харькову.
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