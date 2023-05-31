Установили сотрудника ФСБ, который приказывал истязать гражданских в Харьковской области

Одна из пыточных на территории Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Правоохранители установили личность еще одного российского военного преступника, отдавшего приказы пытать гражданское население во время захвата части Харьковской области. Им оказался 30-летний Павел Каширский, старший оперуполномоченный отдела УФСБ России по Балтийскому флоту и войскам Калининградской области.

Об этом сообщает спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула .

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Материалы дела

По данным СБУ, находясь на территории г. Балаклея, которая в то время была оккупирована российскими военными, подозреваемый организовывал незаконные задержания и содержание гражданского населения в пыточной, расположенном в здании захваченного отдела полиции.

Сотрудник ФСБ лично допрашивал задержанных, пытаясь получить от пострадавших информацию относительно корректировщиков огня ВСУ по позициям оккупантов и проукраински настроенных граждан.

"Во время допросов россияне применяли физическую силу, угрожали лишением жизни, пытали электротоком, имитировали расстрел, допрашивали и принуждали к негласному сотрудничеству с ФСБ РФ" , — рассказывают в СБУ.

Фото россиянина, который отдавал приказы пытать гражданское население в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Также в деятельность преступника входили защита от "провокационных и террористических угроз" и информационно-пропагандистское сопровождение. Согласно обнаруженным документам, он установил 26 украинских патриотов, которые помогали нашим военным наводить артиллерию и передавали данные о дислокации подразделений ВС РФ.

Истории задержаных

Как рассказывают в генпрокуратуре, по приказу подозреваемого оккупанты задержали одного из местных жителей на блокпосту, когда он двигался на своем автомобиле. Угрожая оружием, русские военные доставили его в пыточную. Уже там его ожидал работник ФСБ, который допрашивал мужчину. При этом оккупанты наносили потерпевшему удары по всему телу. Другого потерпевшего по приказу сотрудника ФСБ российские военнослужащие избивали резиновой палкой и применили электрошокер.

"Обеим задержанным запрещалось посещать туалеты, вода и еда предоставлялись редко и в незначительном количестве через длительный промежуток времени. В таких условиях гражданских удерживали от 10 до 20 дней. После этого российские захватчики отпустили их", — пишут правоохранители.

Камера, где россияне держали задержанных украинцев. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются комплексные меры по установлению его места нахождения и привлечения к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, что в Харькове будут заочно судить российского военного, убившего жительницу Изюма . Им оказался заместитель командира батальона по вооружению воинской части 62892, военнослужащему 245-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ.

Также мы писали о том, что правоохранители обнаружили на территории Харьковской области 23 застенки , где подвергались пыткам со стороны российских военных более 100 гражданских граждан Украины.