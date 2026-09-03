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Главная Харьков ВСУ продвинулись в Харьковской области: освобождено еще 4 кв. км.

ВСУ продвинулись в Харьковской области: освобождено еще 4 кв. км.

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3 сентября 2026 18:58
ВСУ продвинулись в Купянском районе и освободили еще 4 кв. км территории
Украинский военный. Фото: facebook.com/rugkhartiia

Украинские военные продвинулись в Купянском районе Харьковской области. Воины освободили ещё 4 квадратных километра. Речь идет о зачистке участка между Дворичной и Западным.

Об этом сообщила пресс-служба 23-го штурмового полка "Р.У.Г" 2-го корпуса НГУ "Хартия", передает Новини.LIVE.

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Наступление ВСУ в Купянском районе

"Бойцы 23-го штурмового полка Р.У.Г. 2-го корпуса НГУ "Хартия" зачистили новые участки местности между Дворичной и Западным", — говорится в сообщении.

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Карта боевых действий. Фото: DeepState

В "Р.У.Г" отметили, что на одном из участков защитники действовали совместно с военными 35-й отдельной бригады морской пехоты. Всего удалось освободить от российских оккупантов еще 4 квадратных километра.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ISW, украинские военные взяли под контроль около 2 кв. км лесной местности на Купянском направлении. Защитники продолжают продвижение к западу от Дворичной.

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война ВСУ Харьковская область деоккупация Украины Купянск
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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