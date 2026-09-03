ЗСУ просунулися на Куп’янщині та звільнили ще 4 кв. км території

Український військовий. Фото: facebook.com/rugkhartiia

Українські військові просунулися на Купʼянщині в Харківській області. Воїни звільнили ще 4 квадратних кілометри. Йдеться про зачистку ділянки між Дворічною та Западним.

Про це повідомила пресслужба 23-го штурмового полку "Р.У.Г" 2 корпусу НГУ "Хартія", передає Новини.LIVE.

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Просування ЗСУ на Купʼянщині

"Бійці 23-го штурмового полку Р.У.Г 2-го корпусу НГУ "Хартія" зачистили нові ділянки місцевості між Дворічною та Западним", — йдеться у повідомленні.

Карта бойових дій. Фото: DeepState

У "Р.У.Г" зазначили, що на одній із ділянок захисники працювали разом із військовими 35-ї окремої бригади морської піхоти. Загалом звільнити від російських окупантів вдалося ще 4 кілометри квадратних.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ISW, українські військові взяли під контроль близько 2 кв. км лісової місцевості на Куп’янському напрямку. Захисники продовжують просування на захід від Дворічної.

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