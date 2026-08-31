ISW: Силы обороны очистили 2 кв. км леса на Купянском направлении

Украинский военнослужащий. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные провели операцию по зачистке лесного участка на Купянском направлении в Харьковской области. Вероятно, эти действия были связаны с созданием более благоприятных условий для противодействия российским ударным беспилотникам в этом районе. В пятницу, 30 августа, 2-й Хартийский корпус сообщил, что украинские военные взяли под контроль два квадратных километра лесистой местности к юго-западу от Западного. Также Силы обороны продолжают продвигаться к западу от Двуречной.

Об этом говорится в отчете ISW, передает Новини.LIVE.

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Ситуация на Купянском направлении

2-й Хартийский корпус обнародовал кадры, на которых запечатлены как минимум 15–20 украинских военных, движущихся к лесному участку.

"На видео видно, что украинские войска свободно действовали в открытом поле, что свидетельствует о том, что украинские войска, вероятно, заранее успешно нейтрализовали российские беспилотники в этом районе, поэтому российские войска не смогли отразить наступление", — отмечают аналитики.

Ранее Силы обороны Украины взяли под контроль около 7,5 квадратных километра лесополос к юго-западу от Дворичной, а также продвинулись в северной части Западного.

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Кроме того, недавно украинские военные нанесли удары по скоплениям оккупантов, беспилотным наземным транспортным средствам, радарам, средствам РЭБ, антеннам связи и ударным дронам на Купянском направлении.

"Ранее ISW отмечала, что как украинские, так и российские войска пытаются возобновить тактический маневр на поле боя с 2025 года. Недавние контратаки Украины, в частности на Купянском направлении, и уничтожение российских оборонительных сооружений, основанных на использовании беспилотников, вероятно, являются частью таких усилий", — говорится в отчете.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на 3-ю бригаду оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины, двое 19-летних российских оккупантов, выполнявших задания с дронами, сдались в плен украинским нацгвардейцам на Харьковском направлении. Они присоединились к российской армии по контракту в мае этого года.

Ранее начальник Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Богдан Гладкий рассказывал, что в Харькове активно устанавливают системы радиоэлектронной борьбы для противодействия российским FPV-дронам. Параллельно развертываются средства защиты от беспилотников с оптоволоконным управлением.