Обстрел Харькова 8 ноября – жительница рассказала о прилете по дому

Поврежденная многоэтажка. Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi

В Харькове продолжается ликвидация последствий российского удара по городу, в результате которого есть повреждение многоэтажки в городе. Жительница дома рассказала, что ей запомнилось из российской атаки.

Об этом она рассказала корреспонденту Новини.LIVE.

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Харьковчанка, проживающая в поврежденном доме, рассказала, что это уже второй прилет по дому. Первый был в марте. В момент удара ее семья уже отдыхала, вдруг она услышала гул и свист, похожий на звук самолета.

"Оконный блок выпал на нашу кровать. К счастью, часть стекла вылетела наружу. Мы быстро взяли чемодан и выбежали на улицу. Там уже собрались люди, повсюду были пожары." – вспомнила женщина.

После предыдущего обстрела дом успели восстановить — там сменили окна по программе "єВідновлення".

Напомним, россияне регулярно применяют КАБы по Харькову. Во время одной из недавних атак было зафиксировано два поражения жилых построек и исторической застройки.

Также мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о последствиях атаки и есть ли пострадавшие.