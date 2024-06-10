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С мужчиной была связь — в Харькове спасатели деблокировали пострадавшего из-под завалов

10 июня 2024 19:54
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Бригадир София
редактор
Удар по Харькову — из-под завалов достали мужчину
Последствия российской атаки. Иллюстративное фото: Игорь Терехов
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Россияне в понедельник, 10 июня, обстреляли Харьков. Авиабомбы попали по жилым домам, в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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В 18:39 Синегубов заявил, что спасатели работают над деблокировкой еще одного человека, оказавшегося под завалами. Он добавил, что с 75-летним мужчиной, остающимся под завалами, есть связь.

"Спасатели деблокируют еще одного пострадавшего из-под завалов дома. С 75-летним мужчиной есть связь", — написал глава Харьковской ОВА.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Впоследствии мэр города Игорь Терехов заявил, что мужчину удалось извлечь из-под завалов и отправить в больницу.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот
Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

В 19:36 Синегубов заявил, что в результате атаки управляемыми авиационными бомбами по Киевскому и Салтовскому районам города Харькова пострадали восемь человек, среди которых пять мужчин и три женщины. Также было повреждено семьдесят гаражей и двадцать два автомобиля. Он добавил, что, поскольку один из снарядов не взорвался, жильцов дома временно переселяют для безопасного обезвреживания боеприпаса.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове днем, 10 июня, раздался мощный взрыв.

Также за минувшие сутки россияне атаковали Харьковскую область, вызвав пожар в частных домах. Пострадала женщина.

Харьков
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Украина
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Игорь Терехов
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Олег Синегубов

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