Удар по Харькову — из-под завалов достали мужчину

Последствия российской атаки. Иллюстративное фото: Игорь Терехов

Россияне в понедельник, 10 июня, обстреляли Харьков. Авиабомбы попали по жилым домам, в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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В 18:39 Синегубов заявил, что спасатели работают над деблокировкой еще одного человека, оказавшегося под завалами. Он добавил, что с 75-летним мужчиной, остающимся под завалами, есть связь.

"Спасатели деблокируют еще одного пострадавшего из-под завалов дома. С 75-летним мужчиной есть связь", — написал глава Харьковской ОВА.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Впоследствии мэр города Игорь Терехов заявил, что мужчину удалось извлечь из-под завалов и отправить в больницу.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

В 19:36 Синегубов заявил, что в результате атаки управляемыми авиационными бомбами по Киевскому и Салтовскому районам города Харькова пострадали восемь человек, среди которых пять мужчин и три женщины. Также было повреждено семьдесят гаражей и двадцать два автомобиля. Он добавил, что, поскольку один из снарядов не взорвался, жильцов дома временно переселяют для безопасного обезвреживания боеприпаса.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове днем, 10 июня, раздался мощный взрыв.

Также за минувшие сутки россияне атаковали Харьковскую область, вызвав пожар в частных домах. Пострадала женщина.