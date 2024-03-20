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Из-под завалов в Харькове достали тело еще одного человека

20 марта 2024 17:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Из-под завалов в Харькове достали тело еще одного человека
Спасатели ликвидируют пожар в результате обстрела Харькова. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове из-под завалов достали тело еще одного человека. Известно, что российские оккупанты убили пять человек.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в среду, 20 марта.

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"Только что из-под завалов спасатели извлекли тело пятого погибшего", — рассказал Терехов.

По его словам, поисково-спасательная операция продолжается.

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Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что российские оккупанты обстреляли Харьков. Они ударили по одному из районов города.

В результате обстрела в городе возник значительный пожар. На месте происшествия работают все соответствующие экстренные службы и волонтеры, которые пытаются потушить пожар и оказать помощь пострадавшим.

Российская армия ударила по производственному зданию на территории одного из предприятий Харькова. В результате атаки оккупантов произошел пожар.

война
Харьков
украинцы
Украина
обстрелы
Игорь Терехов
оккупанты

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