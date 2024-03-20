Из-под завалов в Харькове достали тело еще одного человека
В Харькове из-под завалов достали тело еще одного человека. Известно, что российские оккупанты убили пять человек.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в среду, 20 марта.
Жертвы в результате обстрела Харькова
"Только что из-под завалов спасатели извлекли тело пятого погибшего", — рассказал Терехов.
По его словам, поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что российские оккупанты обстреляли Харьков. Они ударили по одному из районов города.
В результате обстрела в городе возник значительный пожар. На месте происшествия работают все соответствующие экстренные службы и волонтеры, которые пытаются потушить пожар и оказать помощь пострадавшим.
Российская армия ударила по производственному зданию на территории одного из предприятий Харькова. В результате атаки оккупантов произошел пожар.
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