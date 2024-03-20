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З-під завалів у Харкові дістали тіло ще однієї людини

20 березня 2024 17:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
З-під завалів у Харкові дістали тіло ще однієї людини
Рятувальники ліквідовують пожежу внаслідок обстрілу Харкова. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харкові з-під завалів дістали тіло ще однієї людини. Наразі відомо, що російські окупанти вбили п'ятьох осіб.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram у середу, 20 березня.

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"Щойно з-під завалів рятувальники витягли тіло пʼятого загиблого", — розповів Терехов.

За його словами, пошуково-рятувальна операція триває.

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Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що російські окупанти обстріляли Харків. Вони вдарили по одному з районів міста. 

У результаті обстрілу в місті виникла значна пожежа. Наразі на місці події працюють усі відповідні екстрені служби та волонтери, які намагаються загасити пожежу та надати допомогу постраждалим.

Російська армія вдарила по виробничій будівлі на території одного з підприємств Харкова. Внаслідок атаки окупантів сталася пожежа.

війна
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українці
Україна
обстріли
Ігор Терехов
окупанти

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