Гибель курсантов в Харьковской области — будут судить экс-начальника кафедры и работника ГСЧС

Общежитие, в котором сдетонировало снаряд. Фото: Харьковская прокуратура

В Украине будут судить бывшего начальника пиротехнической кафедры Харьковского университета гражданской защиты и работника ГСЧС Сумщины. Их обвиняют в незаконном обращении с боеприпасами и служебной халатности, что привело к гибели двух курсантов.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Так, следствие установило, что главный специалист одного из отделов ГСЧС Сумщины принес артиллерийский снаряд в учебное заведение по просьбе начальника кафедры. Он как раз проходил повышение квалификации в Центре. В свою очередь работник вуза приказал курсантам разобрать боевой припас.

Свое указание он не отменил даже после того, как студенты сказали, что не знают, как правильно это делать. Зато бросил угрозу, что курсантов не отпустят в увольнение.

Такие действия привели к гибели двух студентов в возрасте 22 и 21 года. Еще один 20-летний курсант получил ранения.

Последствия детонации боеприпаса. Фото: Харьковская прокуратура

Фото: Харьковская прокуратура

Что известно о гибели курсантов

Напомним, 31 мая в Харьковской области произошла трагедия. Погибли два курсанта Национального университета гражданской защиты Украины. ГСЧС начала расследование.

В результате трагедии начальнику кафедры сообщили о подозрении. А также планировали избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Впоследствии 12 июня суд отправил под круглосуточный домашний арест до 12 августа начальника пиротехнической кафедры Национального университета гражданской защиты.