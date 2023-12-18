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Загибель курсантів на Харківщині — судитимуть ексначальника кафедри та працівника ДСНС

18 грудня 2023 14:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Загибель курсантів на Харківщині — судитимуть ексначальника кафедри та працівника ДСНС
Гуртожиток, в якому здетонував снаряд. Фото: Харківська прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні судитимуть колишнього начальника піротехнічної кафедри Харківського університету цивільного захисту та працівника ДСНС Сумщини. Їх звинувачують у незаконному поводженні з боєприпасами та службовій недбалості, що призвело до загибелі двох курсантів. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

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Так, слідство встановило, що головний фахівець одного з відділів ДСНС Сумщини приніс артилерійський снаряд до навчального закладу на прохання начальника кафедри. Він якраз проходив підвищення кваліфікації у вказаному Центрі. Своєю чергою працівник вишу наказав курсантам розібрати бойовий припас.

Свою вказівку він не скасував навіть після того, як студенти сказали, що не знають, як правильно це робити. Натомість, кинув погрозу, буцімто курсантів не відпустять у звільнення. 

Такі дії призвели до загибелі двох студентів, віком 22 та 21 рік. Ще один 20-річний курсант отримав поранення. 

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Наслідки детонації боєприпасу. Фото: Харківська прокуратура
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Фото: Харківська прокуратура

Що відомо про загибель курсантів

Нагадаємо, 31 травня у Харківській області сталася трагедія. Загинули двоє курсантів Національного університету цивільного захисту України. ДСНС розпочала розслідування.

Внаслідок трагедії начальнику кафедри повідомили про підозру. А також планували обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Згодом, 12 червня суд відправив під цілодобовий домашній арешт до 12 серпня начальника піротехнічної кафедри Національного університету цивільного захисту.

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