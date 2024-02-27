Призывала работать на оккупантов и брать паспорта РФ — на Харьковщине уволили главу суда

Судебное заседание. Иллюстративное фото: sudreporter.org

В Волчанске Харьковской области уволили главу суда, которая призывала работать на российских оккупантов. Сейчас ее обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры во вторник, 27 февраля.

Увольнение главы суда в Волчанске

"Харьковской областной прокуратурой была подана дисциплинарная жалоба в отношении главы Волчанского районного суда Харьковской области. 27 февраля 2024 года Высший совет правосудия уволил ее с должности на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины", — говорится в сообщении.

Глава суда, которая работала на РФ. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Судья привлечена к дисциплинарной ответственности за совершение существенного дисциплинарного проступка и применено к ней дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности судьи.

В прокуратуре напомнили, что судья добровольно пошла на сотрудничество с оккупировавшими Волчанск россиянами. Благодаря ее содействию был создан незаконный судебный орган — "Волчанский районный суд Харьковской области". Предательница заняла должность "председателя".

Женщина провела собрание работников суда, где призвала работать на РФ. Она также говорила, что будет проходить курсы повышения квалификации судей непосредственно на территории России, а по возвращении — лично будет принимать экзамен от каждого работника на знание российского законодательства.

"Судья сообщила, что для работы в суде под ее председательством необходим паспорт гражданина РФ и призвала подчиненных как можно быстрее его получить. В помещении суда предательница даже организовала пункт приема документов для получения российских паспортов", — говорится в сообщении.

После деоккупации Волчанска женщина вместе с оккупантами сбежала на территорию РФ. Ей инкриминирована государственная измена. Дело рассматривает Киевский районный суд г. Полтавы.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины задержала приспешника российских оккупантов. Во время боев за Харьков он ремонтировал российские танки.

Также в Харьковской области судили мужчину, который после российских обстрелов госпредприятия проник на территорию и воровал оттуда вещи. За совершенное злоумышленник получил пять лет заключения.