Закликала працювати на окупантів і брати паспорти РФ — на Харківщині звільнили голову суду

Судове засідання. Ілюстративне фото: sudreporter.org

У Вовчанську Харківської області звільнили голову суду, яка закликала працювати на російських окупантів. Наразі її обвинувачують у державній зраді.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у вівторок, 27 лютого.

Звільнення голови суду у Вовчанську

"Харківською обласною прокуратурою було подано дисциплінарну скаргу стосовно голови Вовчанського районного суду Харківської області. 27 лютого 2024 року Вища рада правосуддя звільнила її з посади на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України", — йдеться у повідомленні.

Голова суду, яка працювала на РФ. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Суддю притягнуто до дисциплінарної відповідальності за вчинення істотного дисциплінарного проступку та застосовано до неї дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення з посади судді.

У прокуратурі нагадали, що суддя добровільно пішла на співпрацю з росіянами, які окупували Вовчанськ. Завдяки її сприянню було утворено незаконний судовий орган — "Волчанский районный суд Харьковской области". Зрадниця обійняла посаду "председателя".

Жінка провела збори працівників суду, де закликала працювати на РФ. Вона також говорила, що буде проходити курси підвищення кваліфікації суддів безпосередньо на території Росії, а після повернення — особисто прийматиме іспит від кожного працівника на знання російського законодавства.

"Суддя повідомила, що для роботи у суді під її головуванням необхідний паспорт громадянина РФ та закликала підлеглих якнайшвидше його отримати. У приміщенні суду зрадниця навіть організувала пункт приймання документів для отримання російських паспортів", — йдеться у повідомленні.

Після деокупації Вовчанська жінка разом з окупантами втекла на територію РФ. Їй інкриміновано державну зраду. Наразі справу розглядає Київський районний суд м. Полтави.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала поплічника російських окупантів. Під час боїв за Харків він ремонтував російські танки.

Також у Харківській області судили чоловіка, який після російських обстрілів держпідприємства проникнув на територію та крав звідти речі. За скоєне зловмисник отримав п'ять років ув'язнення.