Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Закликала працювати на окупантів і брати паспорти РФ — на Харківщині звільнили голову суду arrow

Закликала працювати на окупантів і брати паспорти РФ — на Харківщині звільнили голову суду

27 лютого 2024 17:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Закликала працювати на окупантів і брати паспорти РФ — на Харківщині звільнили голову суду
Судове засідання. Ілюстративне фото: sudreporter.org
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Вовчанську Харківської області звільнили голову суду, яка закликала працювати на російських окупантів. Наразі її обвинувачують у державній зраді.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у вівторок, 27 лютого.

Звільнення голови суду у Вовчанську

"Харківською обласною прокуратурою було подано дисциплінарну скаргу стосовно голови Вовчанського районного суду Харківської області. 27 лютого 2024 року Вища рада правосуддя звільнила її з посади на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України", — йдеться у повідомленні.

null
Голова суду, яка працювала на РФ. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Суддю притягнуто до дисциплінарної відповідальності за вчинення істотного дисциплінарного проступку та застосовано до неї дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення з посади судді.

У прокуратурі нагадали, що суддя добровільно пішла на співпрацю з росіянами, які окупували Вовчанськ. Завдяки її сприянню було утворено незаконний судовий орган — "Волчанский районный суд Харьковской области". Зрадниця обійняла посаду "председателя". 

Жінка провела збори працівників суду, де закликала працювати на РФ. Вона також говорила, що буде проходити курси підвищення кваліфікації суддів безпосередньо на території Росії, а після повернення — особисто прийматиме іспит від кожного працівника на знання російського законодавства. 

"Суддя повідомила, що для роботи у суді під її головуванням необхідний паспорт громадянина РФ та закликала підлеглих якнайшвидше його отримати. У приміщенні суду зрадниця навіть організувала пункт приймання документів для отримання російських паспортів", — йдеться у повідомленні.

Після деокупації Вовчанська жінка разом з окупантами втекла на територію РФ. Їй інкриміновано державну зраду. Наразі справу розглядає Київський районний суд м. Полтави.

null
Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот
null
Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала поплічника російських окупантів. Під час боїв за Харків він ремонтував російські танки.

Також у Харківській області судили чоловіка, який після російських обстрілів держпідприємства проникнув на територію та крав звідти речі. За скоєне зловмисник отримав п'ять років ув'язнення.

війна
Харківська область
прокуратура
окупанти
деокупація України
окупація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

Актуальне по темі