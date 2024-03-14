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Зарабатывал на больных коронавирусом — в Харькове будут судить директора больницы

14 марта 2024 00:18
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Бригадир София
редактор
Зарабатывал на больных коронавирусом — в Харькове будут судить директора больницы
Задержан директор больницы. Фото: Харьковская областная прокуратура
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Директор харьковской больницы не предоставлял лечение пациентам с коронавирусом, но незаконно заработал на них около двух миллионов гривен. Прокуратура завершила расследование и направила дело в суд.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram в среду, 13 марта.

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Детали следствия

Прокуратура утвердила обвинительный акт против этого лица по факту присвоения средств путем злоупотребления служебным положением. По результатам расследования, в период с 2020 по 2022 год директор больницы незаконно получил около двух миллионов гривен из бюджета.

Зная о существовании официального списка медработников, получавших доплаты за работу с пациентами с COVID-19, он оформляя незаконные приказы начислял себе деньги.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот
Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Что угрожает злоумышленнику

По информации предоставленной прокуратурой, обвинительный акт был направлен в Орджоникидзевский райсуд города Харькова.

За это преступление предусмотрено наказание от семи до двенадцати лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества и запрета занимать определенные должности до трех лет.

Напомним, что в Харьковской области суд назначил российскому гауляйтеру наказание в виде 14 лет за решеткой.

Ранее мы писали, что в Харьковской области задержали корректировку ракетных ударов по Изюму.

коронавирус
Харьков
больницы
Харьковская область
прокуратура

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