Зарабатывал на больных коронавирусом — в Харькове будут судить директора больницы

Задержан директор больницы. Фото: Харьковская областная прокуратура

Директор харьковской больницы не предоставлял лечение пациентам с коронавирусом, но незаконно заработал на них около двух миллионов гривен. Прокуратура завершила расследование и направила дело в суд.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram в среду, 13 марта.

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Детали следствия

Прокуратура утвердила обвинительный акт против этого лица по факту присвоения средств путем злоупотребления служебным положением. По результатам расследования, в период с 2020 по 2022 год директор больницы незаконно получил около двух миллионов гривен из бюджета.

Зная о существовании официального списка медработников, получавших доплаты за работу с пациентами с COVID-19, он оформляя незаконные приказы начислял себе деньги.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Что угрожает злоумышленнику

По информации предоставленной прокуратурой, обвинительный акт был направлен в Орджоникидзевский райсуд города Харькова.

За это преступление предусмотрено наказание от семи до двенадцати лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества и запрета занимать определенные должности до трех лет.

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