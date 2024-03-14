Заробляв на хворих коронавірусом — у Харкові судитимуть директора лікарні
Директор харківської лікарні не надавав лікування пацієнтам з коронавірусом, але незаконно заробив на них близько двох мільйонів гривень. Прокуратура завершила розслідування та направила справу до суду.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у Telegram в середу, 13 березня.
Деталі слідства
Прокуратура затвердила обвинувальний акт проти цієї особи за фактом привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем. За результатами розслідування, у період з 2020 по 2022 рік, директор лікарні незаконно отримав близько двох мільйонів гривень з бюджету.
Знаючи про існування офіційного списку медпрацівників, які отримували доплати за роботу з пацієнтами з COVID-19, він оформлюючи незаконні накази нараховував собі гроші.
Що загрожує зловмиснику
За інформацією наданою прокуратурою, обвинувальний акт було направлено до Орджонікідзевського райсуду міста Харкова.
За цей злочин передбачено покарання від семи до дванадцяти років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна та забороною займати певні посади до трьох років.
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