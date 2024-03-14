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Заробляв на хворих коронавірусом — у Харкові судитимуть директора лікарні

14 березня 2024 00:18
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Заробляв на хворих коронавірусом — у Харкові судитимуть директора лікарні
Затриманий директор лікарні. Фото: Харківська обласна прокуратура
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Директор харківської лікарні не надавав лікування пацієнтам з коронавірусом, але незаконно заробив на них близько двох мільйонів гривень. Прокуратура завершила розслідування та направила справу до суду.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у Telegram в середу, 13 березня.

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Деталі слідства

Прокуратура затвердила обвинувальний акт проти цієї особи за фактом привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем. За результатами розслідування, у період з 2020 по 2022 рік, директор лікарні незаконно отримав близько двох мільйонів гривень з бюджету.

Знаючи про існування офіційного списку медпрацівників, які отримували доплати за роботу з пацієнтами з COVID-19, він оформлюючи незаконні накази нараховував собі гроші.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот
Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Що загрожує зловмиснику

За інформацією наданою прокуратурою, обвинувальний акт було направлено до Орджонікідзевського райсуду міста Харкова.

За цей злочин передбачено покарання від семи до дванадцяти років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна та забороною займати певні посади до трьох років.

Нагадаємо, що на Харківщині суд призначив російському гауляйтеру покарання у вигляді 14 років за ґратами.

Раніше ми писали, що на Харківщині затримали коригувальницю ракетних ударів по Ізюму.

коронавірус
Харків
лікарні
Харківська область
прокуратура

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