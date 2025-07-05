В Харькове военнослужащий получил более 8 лет за убийство и хранение наркотиков

Судья оглашает приговор. Иллюстративное фото: Pexels

Холодногорский райсуд Харькова приговорил военнослужащего к 8 годам и 30 дням лишения свободы за хранение психотропных веществ и нанесение тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти человека. Он признан виновным сразу по двум статьям.

Соответствующий приговор вынес суд, документ обнародован 2 июля в Реестре судебных решений.

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Во время обыска у мужчины обнаружили психотропное вещество

Согласно материалам дела, в октябре 2023 года во время патрулирования полицейские обнаружили у мужчины два свертка с психотропным веществом PVP общим весом более 0,7 грамма. Сам обвиняемый объяснил, что хранил наркотик для собственного употребления.

Другой инцидент произошел уже в январе 2024 года. Во время совместного употребления алкоголя между военнослужащим и его знакомыми возникла ссора на почве внезапной неприязни. В ходе конфликта мужчина жестоко избил одного из участников компании — наносил удары руками и ногами по голове, туловищу и шее.

Пострадавшего госпитализировали в больницу скорой помощи с тяжелыми травмами: черепно-мозговой травмой, кровоизлияниями в мозг и переломами. Через неделю он умер от полученных повреждений.

Какое решение принял суд

Суд квалифицировал действия обвиняемого по ч. 2 ст. 309 (незаконное хранение наркотиков) и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины. За каждое из преступлений ему назначили отдельные сроки — 2 года и 7 лет 6 месяцев соответственно.

Окончательное наказание составило 8 лет и 30 дней лишения свободы. К нему также присоединен предыдущий приговор — общественные работы за неуплату штрафа.

Военнослужащий находится под стражей с 23 января 2024 года. Мера пресечения оставлена в силе до вступления приговора в законную силу.

Ранее суд в Харькове ужесточил наказание суррогатной матери, которая признана виновной в пособничестве подделке документов и незаконной переправке ребенка за границу.

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