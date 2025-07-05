У Харкові військовослужбовець отримав понад 8 років за вбивство та зберігання наркотиків

Суддя оголошує вирок. Ілюстративне фото: Pexels

Холодногірський райсуд Харкова засудив військовослужбовця до 8 років і 30 днів позбавлення волі за зберігання психотропних речовин та завдання тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті людини. Його визнано винним одразу за двома статтями.

Відповідний вирок ухвалив суд, документ оприлюднено 2 липня в Реєстрі судових рішень.

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Під час обшуку в чоловіка виявили психотропну речовину

Згідно з матеріалами справи, у жовтні 2023 року під час патрулювання поліцейські виявили у чоловіка два згортки з психотропною речовиною PVP загальною вагою понад 0,7 грама. Сам обвинувачений пояснив, що зберігав наркотик для власного вживання.

Інший інцидент стався вже у січні 2024 року. Під час спільного вживання алкоголю між військовослужбовцем і його знайомими виникла сварка на ґрунті раптової неприязні. У ході конфлікту чоловік жорстоко побив одного з учасників компанії — наносив удари руками та ногами по голові, тулубу й шиї.

Потерпілого госпіталізували до лікарні швидкої допомоги з тяжкими травмами: черепно-мозковою травмою, крововиливами в мозок і переломами. Через тиждень він помер від отриманих ушкоджень.

Яке рішення ухвалив суд

Суд кваліфікував дії обвинуваченого за ч. 2 ст. 309 (незаконне зберігання наркотиків) та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. За кожен із злочинів йому призначили окремі терміни — 2 роки та 7 років 6 місяців відповідно.

Остаточне покарання склало 8 років і 30 днів позбавлення волі. До нього також приєднано попередній вирок — громадські роботи за несплату штрафу.

Військовослужбовець перебуває під вартою з 23 січня 2024 року. Запобіжний захід залишено чинним до набуття вироком законної сили.

Раніше суд у Харкові посилив покарання сурогатній матері, яку визнано винною у пособництві підробці документів і незаконному переправленні дитини за кордон.

Також ми повідомляли, що у Харкові покарали керівника громадської організації, який допомагав незаконно виїжджати за кордон військовозобов'язаним чоловікам.