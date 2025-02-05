Удар Искандером по Изюму — увеличилось количество пострадавших

Люди стоят возле выбитого окна в доме из-за удара по Изюму. Фото: Telegram/Олег Синегубов

Россияне атаковали город Изюм на Харьковщине. Ракетой "Искандер" ударили по административному зданию. Количество пострадавших в результате атаки возросло.

Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты Харьковской ОВА Иван Сокол в эфире телемарафона в среду, 5 февраля.

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Как отметил Сокол, по состоянию на сегодня известно о 57 пострадавших в результате ракетной атаки по Изюму. Три человека находятся в тяжелом состоянии. У других — состояние средней и легкой тяжести.

"Цель этого удара — исключительно террор города, района, области, который фактически ежедневно россияне осуществляют в отношении Харьковской области. Что касается Изюмского района, то там вообще такие ракетные обстрелы, обстрелы из КАБов происходят ежедневно. Большинство из них направлено исключительно, по моему мнению, с целью запугивания населения", — отметил Сокол.

Поисково-спасательная операция в Изюме завершилась еще вчера, но последствия атаки до сих пор ликвидируют. Известно о трех многоэтажках, которые повреждены в результате обстрела, а также более 10 частных домов и 7 единиц транспорта.

Напомним, известно о пяти погибших людях из-за удара россиян по Изюму днем 4 февраля. Среди них — молодая беременная женщина. Также погибла ее 18-летняя сестра.

Появилось фото обломков ракеты, которой оккупанты атаковали Изюм на Харьковщине. Большинство пострадавших в результате обстрела - работники налоговой, Службы по делам детей, отдела государственной исполнительной службы, медицинского колледжа и других учреждений.