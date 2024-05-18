Зеленский считает, что россияне не планируют захватывать Харьков

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал продолжающееся уже неделю наступление россиян на Харьковскую область. По его мнению, у врага нет планов захватить Харьков.

Об этом Зеленский заявил в интервью изданию AFP.

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По словам Зеленского, ситуация в Харьковской области контролируемая, но не "стабилизированная".

Он считает, что Россия может усилить свое наступление, но целей захватить Харьков у них нет, они хотят атаковать город, хотя понимают, что это будет "очень тяжело".

"Я публично сказал, что если так будет продолжаться и дальше, мы будем вынуждены создать зону безопасности. Они понимают, что у нас есть силы, которые будут долго бороться", — отметил Президент.

Зеленский призвал партнеров развернуть две батареи Patriot, чтобы защитить небо над Харьковской областью, таким образом показав устойчивость Украины.

"Они как зверь… Если они чувствуют слабость где-то в этом направлении, они будут давить", — добавил он.

Кроме того, по мнению украинского лидера, у России недостаточно сил для "полномасштабного наступления на столицу", как это было в феврале 2022 года. Однако Украина и ее страны-партнеры не должны показывать слабость.

Напомним, российские захватчики за прошедшие сутки в очередной раз обстреливали Харьковскую область. В частности, в областном центре из-за вчерашней атаки погибли три человека.

Также в Генштабе отметили, что Силы обороны осуществляют зачистку улиц на севере Волчанска, не давая противнику закрепиться.