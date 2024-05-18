Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Зеленский оценил силы России по планам захвата Харькова arrow

Зеленский оценил силы России по планам захвата Харькова

18 мая 2024 10:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский считает, что россияне не планируют захватывать Харьков
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: AFP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал продолжающееся уже неделю наступление россиян на Харьковскую область. По его мнению, у врага нет планов захватить Харьков.

Об этом Зеленский заявил в интервью изданию AFP.

Читайте также:

Зеленский о наступлении России на Харьков

По словам Зеленского, ситуация в Харьковской области контролируемая, но не "стабилизированная".

Он считает, что Россия может усилить свое наступление, но целей захватить Харьков у них нет, они хотят атаковать город, хотя понимают, что это будет "очень тяжело".

"Я публично сказал, что если так будет продолжаться и дальше, мы будем вынуждены создать зону безопасности. Они понимают, что у нас есть силы, которые будут долго бороться", — отметил Президент.

Зеленский призвал партнеров развернуть две батареи Patriot, чтобы защитить небо над Харьковской областью, таким образом показав устойчивость Украины.

"Они как зверь… Если они чувствуют слабость где-то в этом направлении, они будут давить", — добавил он.

Кроме того, по мнению украинского лидера, у России недостаточно сил для "полномасштабного наступления на столицу", как это было в феврале 2022 года. Однако Украина и ее страны-партнеры не должны показывать слабость.

Напомним, российские захватчики за прошедшие сутки в очередной раз обстреливали Харьковскую область. В частности, в областном центре из-за вчерашней атаки погибли три человека.

Также в Генштабе отметили, что Силы обороны осуществляют  зачистку улиц на севере Волчанска, не давая противнику закрепиться.

Владимир Зеленский
Харьков
Харьковская область
саммит
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников