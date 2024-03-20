Зеленский отреагировал на российский удар по Харькову и отметил необходимость ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Российские захватчики в среду, 20 марта, атаковали Харьков ракетой. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные обстрелы города.

Видеообращение украинского лидера обнародовано на официальном канале в Youtube.

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Президент отметил, что уже более двух лет Харьков и область испытывают страшные российские удары.

"Разрушена ракетами Салтовка, повреждены другие районы и улицы города. Разрушены села и городки в области. Сегодня — очередной удар России по Харькову, ни на что не способный повлиять, кроме того, что Украина будет еще более принципиально и точно отвечать", — сказал Зеленский.

Известно, что от российской ракеты в городе сегодня погибли пять человек. Каждому раненому оказывается необходимая помощь.

Украинский лидер подчеркнул, что Харькову нужно достаточно систем ПВО и другим регионам, которые страдают от российского террора.

"Эти защитные системы есть у партнеров. И партнерам нужно понять, что ПВО должно защищать жизнь", — добавил он.

Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, в результате российского удара ракетой по Харькову погибли пять человек. Известно о девяти раненых и пятеро пропавших без вести.

Также в ГСЧС показали последствия сегодняшнего обстрела Харькова. Там продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожара.